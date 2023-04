キアヌ・リーヴス主演映画『ジョン・ウィック』シリーズの前日譚ドラマ「ザ・コンチネンタル:フロム・ザ・ワールド・オブ・ジョン・ウィック(原題) / The Continental: From the World of John Wick」の初となるティザー映像が、米ストリーミングサービス「Peacock(ピーコック)」の公式YouTubeチャンネルで公開された。

映画の約40年前となる1970年代のニューヨークを舞台に、殺し屋たちが出入りするコンチネンタルホテルの過去に迫る本作。後に「コンチネンタルホテル・ニューヨーク」のオーナーとなる若きウィンストン・スコットが、ホテルの隠された闇に迫りながら、殺し屋たちと死闘を繰り広げる。

映像では、『ジョン・ウィック』シリーズの醍醐味でもある激しいアクションシーンや、謎めいた新キャラクターが続々と登場する。若きウィンストン役を務めるのは、『アンビュランス』などのコリン・ウッデル。故ランス・レディックさんが演じたコンシェルジュ・シャロンの若かりし頃をアヨミデ・アデグンが演じるほか、『マッドマックス』シリーズのメル・ギブソンも出演する。ドラマは全3話構成で、9月にPeacockで全米配信される。なお、日本では9月に映画シリーズ第4弾『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の公開が控えている。(編集部・倉本拓弥)