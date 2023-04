家族公認！『フルハウス』おいたんはロブ・ロウより男前！？

米FOXの人気レスキュードラマ『9-1-1:LA救命最前線』のスピンオフドラマ『9-1-1:LONE STAR』にオーウェン・ストランド役で主演するロブ・ロウ。俳優・脚本家として活動する彼の息子ジョン・オーウェン・ロウが、Instagramに投稿する家族写真でたびたび父親ロブの顔を別の俳優に差し替えていることをめぐり、面白い出来事が起きた。米Entertainment Weeklyが報じている。

ロブの息子ジョン・オーウェンは、数年前からSNSにアップした家族写真のロブの顔を人気ドラマ『フルハウス』と続編『フラーハウス』で知られる“おいたん”ことジョン・ステイモスの顔写真に置き換えて、有名な父親をからかっていた。それについて、ジョンが親子の前で物申すことに。

Netflixの新作コメディドラマ『限界ダディ』で親子共演しているロブとジョン・オーウェンは先日、女優のドリュー・バリモアが司会を務めるトーク番組『The Drew Barrymore Show(原題)』にそろって出演。そしてドリューがInstagramの写真について質問した際に、ジョンがビデオでサプライズ登場、この件についてジョークたっぷりに語っている。

「ジョニー、僕が君の父親であるというネタは面白いし、みんなにウケてるようだね。しかしちょっと古くなっているかな。いやね、僕は君の本当の父親じゃなくて、本当の父親であるロブより格好いいバージョンなんだって説明するのに疲れちゃったんだよ。だからドリュー、ジョニーと僕は遺伝子テストをしたから、できたら君にはその結果を今この番組の中で読み上げて、ジョン・オーウェンが僕の息子だという誤解をなくしてほしいんだ」

そう述べたジョンは結果が入っているという体の封筒を開けた後、少し間を置いてから「いや、何も証明する必要はないね。みんな、番組頑張って!」と言って、その封筒をスタッフと思われる人物に渡すと「これを燃やせ! 持っていけ。燃やしてしまえ!」と続けた。

このジョンのビデオが番組内で流れている間、ロブはずっと笑っており、「最高だね」と楽しんでいた。

John Stamos jokingly declared himself the 'better-looking version' of Rob Lowe while crashing the actor's interview with his son John Owen on 'The Drew Barrymore Show' on Thursday. https://t.co/IXMu93Ds3j

- Entertainment Weekly (@EW) April 6, 2023