『テッド・ラッソ』を見るべき理由【Apple TV+最大ヒットの魅力とは？】

全米が夢中になっているApple TV+(アップルTVプラス)の大ヒットコメディシリーズ『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく(原題:Ted Lasso)』。タイトルは知っているけど見たことがない人、気になっているけど後回しにしている人も多いのでは? そこで今回は、『テッド・ラッソ』が人々の心を掴む理由、評価や評判、登場人物やキャスト情報など、Apple TV+オリジナル作品史上最も愛される本作の魅力を徹底的にご紹介!



2020年からApple TV+で独占配信中のオリジナル作品。アメフトコーチがサッカー監督として四苦八苦する様子をユーモア満載で描く。Apple TV+で最も視聴されたオリジナルシリーズとして知られる大人気シリーズで、米Forbesによると2023年3月から配信中のシーズン3第1話は、Apple TV+史上最高の初回視聴者数記録を樹立。

アメリカの大学アメフトチームでコーチをしていたテッド・ラッソは、なぜかイギリスのプレミアリーグチームからの誘いでサッカーチームの監督をすることに。妻と子を置いてさっそくイギリスへと引っ越すが、そもそも彼がスカウトされたのにはクラブのオーナーのあるリベンジが絡んでいるのだった…。そんなことを知る由もないテッドは、負け続けているチームをなんとか勝たせようと、持ち前の明るさを武器に選手たちからの信頼を得ようとする−。

Apple TV+で『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』第一話を無料で見る

『テッド・ラッソ』は視聴者から人気が高いだけでなく、賞レースでも歴史的な記録を残し、批評家からも高く評価されている。2021年のエミー賞では、最重要部門の一つであるプライムタイム・エミー賞作品賞(コメディ・シリーズ部門)を受賞。ほかにも、主演男優賞、助演男優賞、監督賞なども受賞。ノミネート数は、合計20部門ノミネートで、『Glee/グリー』の記録を塗り替え史上最多ノミネートを誇る新作コメディシリーズとなった。

『テッド・ラッソ』のファンは芸能界にも! SNSで『テッド・ラッソ』愛を投稿している著名人たちを紹介。

ドリュー・バリモア

『サンタクラリータ・ダイエット』『チャーリーズ・エンジェル』などで知られる子役出身の俳優、監督、プロデューサー。Instagramに「I TED LASSO」と投稿。

リック・アストリー

イギリス出身のシンガーソングライター。シーズン2のあるエピソードで、リックの楽曲が印象的に使用されるエピソードがあり、そのシーンを見たあとに「番組の大ファンなんだ。本当に感動だよ」と反応した。

ライアン・レイノルズ

『デッドプール』シリーズなどで知られる俳優。ライアンは、俳優で友人のロブ・マケルヘニーと共に“レクサムFC”という実際のサッカーチームを所有するオーナーなのだが、劇中「彼らがサッカーチームを買収したかは、冗談か本当か分からない」と、いじられるシーンがある。それを受け、ライアンはTwitterに嘘の通告書をアップし「法的措置を避けるために、テッド・ラッソのクッキーをチームに送ってくれ」とユーモアのあるリアクションで応えた。

Enough is enough, @TedLasso & @AppleTV pic.twitter.com/P3jBb2WJld

ダイアン・ソイヤー

アメリカの著名なジャーナリスト。ABCニュースのメインニュース番組で長年アンカーを務め、アメリカにおけるもっとも力のある女性30人に選ばれたこともある。テッドが「ダイアン・ソイヤーにデートに誘われたらイエスと言うよ」という言うシーンを引用し、「参加する!」と投稿。テッドとのデートに前向きな反応を見せた。

ドリー・パートン

アメリカのカントリー・ミュージックの第一人者として知られる。「リッチモンドのチケットが私宛てにあるって聞いたわ!」とツイート。

You're too sweet, @TedLasso! I heard you left some @AFCRichmond tickets at will call under my name? https://t.co/1TcY8dFvOK

- Dolly Parton (@DollyParton) September 29, 2021