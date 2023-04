Netflixのドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で知られるミリー・ボビー・ブラウンが、ジョン・ボン・ジョヴィの息子として知られる恋人ジェイク・ボン・ジョヴィと婚約を発表した。

【写真】祝! 婚約 ミリーの左手薬指には大きなダイヤのリング

現地時間4月11日、ミリーがインスタグラムを更新し、ビーチでジェイクからバックハグされる笑顔の2ショットを公開。テイラー・スウィフトの楽曲「Lover」の歌詞を引用して「I’ve loved you three summers now, honey, I want ’m all(あなたを愛してから三つ目の夏が過ぎたわ なのにすべてが欲しいのよ)」と綴られ、白いレースのドレスを着たミリーの左手薬指には大きなダイヤのリングが光っており、婚約したものとみられる。

2人の交際が明らかになったのは2021年6月。ジェイクがインスタグラムにミリーとドライブ中の2ショットを公開し、「親友 <3」とハートを意味する絵文字を添えてコメント。その後の11月、ミリーがイギリス・ロンドンにある巨大観覧車ロンドン・アイで撮影したキスショットを投稿し、正式にインスタグラムデビューを果たした。以来SNSで2ショットなどお互いの写真を公開し、ドラマのプレミアイベントなどにもカップルとして参加していた。

ジェイクも「フォーエバー」と記し、同じシチュエーションで撮影した写真2枚をインスタグラムに投稿。ミリーをバックハグし、海を見つめる2人の美しい写真と、愛おしそうにお互いに目をやるショットを公開している。

Page Sixによると、ジェイクは19歳のミリーよりひとつ年上の20歳。ファンの間では若い2人の婚約に驚きが広がっているようで、ミリーの投稿には、「彼女はまだ19歳だよね?」「なんてこと、若すぎる」といったコメントが相次いで寄せられている。また、「何? 彼女イレブンだよね」と『ストレンジャー・シングス』の役柄について言及し、戸惑いを見せるファンもいるようだ。

引用:「ミリー・ボビー・ブラウン」インスタグラム(@milliebobbybrown)「ジェイク・ボン・ジョヴィ」インスタグラム(@jakebongiovi)