今度はアニメに！『ストレンジャー・シングス』スピンオフ製作

Netflixの大ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。本作はシーズン5で幕を閉じることが決定しているが、新たにアニメーションのスピンオフが製作されることが分かった。米TV Lineなど複数のメディアが報じている。

Netflixは4月10日(月)、タイトル未定の『ストレンジャー・シングス』のアニメシリーズ製作を発注したと発表した。本作のクリエイターであるマット&ロス・ダファー兄弟は、本家でもタッグを組んでいるショーン・レヴィとダン・コーエン、そしてアニメ『グリッチ・テックス』のエリック・ロブレスとともに製作総指揮を務める。2020年に2シーズン制作されたアニメ『グリッチ・テックス』は、ゲーム店で働く仲良しコンビが主人公で、彼らがゲームの世界から飛び出したモンスターと戦うことになるというストーリーだ。

ダファー兄弟は以下のようにコメント。「私たちは、自分たちが子どもの頃に大好きだった土曜日の朝のアニメのようなアニメーション版の『ストレンジャー・シングス』を作りたいとずっと夢見てきました。エリックと彼のチームが考え出した脚本とアートワークは素晴らしく、私たちはこれ以上ないほど圧倒されました。まだまだ冒険は続いていきます」

また先月お伝えしたように、2023年後半にはロンドンのウエストエンドで舞台版のスピンオフ、『Stranger Things: The First Shadow(原題)』がお披露目される。こちらは神話に根ざしたものになるそうだ。

