全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

そんな「スター・ウォーズ」シリーズの超豪華キャストや製作陣も登壇し、世界中のファンが大熱狂する究極かつ最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」が2025年4月18日(金)〜4月20日(日)の3日間、幕張メッセにて開催決定!

興奮と熱狂の瞬間を会場で味わえるチケットがついに2024年5月3日(祝・金)午前8時より、イベント公式サイトにて全世界同時販売されます。

また、赤いライトセーバーを手に佇むダース・ベイダーと、「スター・ウォーズ」の創造のルーツである日本を象徴する富士山や桜が美しく墨絵からインスピレーションを得て描かれたキービジュアルも公開されました☆

「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」開催決定

開催日:2025年4月18日(金)~4月20日(日)

開催場所:幕張メッセ

「スター・ウォーズ」ファン最大のイベント「スター・ウォーズセレブレーション」

この祭典は、世界中から集結した大勢のファンの目の前で、今もなお広がり続ける「スター・ウォーズ」シリーズの今後のラインナップや最新情報がお披露目される全世界のファン待望のイベントです。

1977年に『スター・ウォーズ/新たなる希望』が全米で公開され、日本を始め世界中で社会現象を巻き起こし続けている「スター・ウォーズ」

日本の文化、そして黒澤明監督の作品から多くの影響を受け、今でもその創造のルーツは映画のみならず「スター・ウォーズ」の関連作品にも脈々と受け継がれています。

この日本とも深い関わりがある「スター・ウォーズ」の最大で究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション」がアジアで開催されるのは日本のみであり、2025年春、17年ぶりにこの“日本”で開催されることに。

過去、2008年にアジアで初めて開催された「スター・ウォーズセレブレーション」には錚々たるレジェンドたちが集結。

マーク・ハミル(ルーク・スカイウォーカー役)をはじめ、キャリー・フィッシャー(レイア・オーガナ役)、アンソニー・ダニエルズ(C-3PO役)、ケニー・ベイカー(R2-D2役)、ピーター・メイヒュー(チューバッカ役)、デイブ・フィローニ(『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』監督)、テムエラ・モリソン(ジャンゴ・フェット役)、レイ・パーク(ダース・モール役)、ジェイク・ロイド(アナキン・スカイウォーカー役※「エピソード1」)らレジェンドたちの来日に、日本、そして世界各国から集結したファンは熱狂!

日本での開催からの年月を重ねてもなお広がり続ける、はるか彼方の銀河系の物語「スター・ウォーズ」

17年ぶりとなる2025年、この空前のエンターテイメントを祝福するとともに、究極かつ最大のファンイベントが、ふたたび日本を席巻します。

また日本開催を記念して、ルーカスフィルムより解禁されたキービジュアルには、富士山がそびえたち美しい桜が咲き誇る風景と、世界中の誰もが知る悪役ダース・ベイダーの姿が。

ほかにもXウイング、タイ・ファイターやAT-ATウォーカーなど「スター・ウォーズ」を象徴するスターシップの数々が描かれています。

開催地である日本は、シリーズの生みの親ジョージ・ルーカスが日本文化や黒澤明監督の『隠し砦の三悪人』や『七人の侍』などの時代劇からインスピレーションを得た創造のルーツであり、“聖地”。

日本の鎧兜や刀、着物などがジェダイのライトセーバーやダース・ベイダーのマスクなどのデザインに取り入れられていたり、人気ドロイドコンビの「C-3PO」と「R2-D2」は黒澤明監督の映画『隠し砦の三悪人』の太平と又七がモデルとなっていたりと、ルーカスが日本文化から受けた影響は随所に表れており、世界中を熱狂の渦に巻き込むはるか彼方の銀河系の物語「スター・ウォーズ」の原点の一つとなっています。

このような日本文化との繋がりは、「マンダロリアン」シリーズなど、今なお拡がる銀河の最新作にも受け継がれており、「スター・ウォーズ」が描くテーマやストーリー、キャラクタ−など様々な面で色濃く反映され、そんな”日本”に来春訪れる大熱狂の瞬間に世界中から熱い視線が注がれています☆

チケット情報

発売日:2024年5月3日(祝・金)午前8時

販売場所:イベント公式サイト( https://www.starwarscelebration.com/ja-jp.html )

過去の開催地

1999年アメリカ(デンバー) #『スター・ウォーズエピソード1/ファントム・メナス』劇場公開年

2002年アメリカ(インディアナポリス) #『スター・ウォーズエピソード2/クローンの攻撃』劇場公開年

2005年アメリカ(インディアナポリス) #『スター・ウォーズエピソード3/シスの復讐』劇場公開年

2007年アメリカ(ロサンゼルス)

2007年イギリス(ロンドン) #アメリカ国外で初めての開催

2008年日本(幕張) #アジアで初めての開催

2010年アメリカ(オーランド)

2012年アメリカ(オーランド)

2013年ドイツ(エッセン)

2015年アメリカ(アナハイム) #『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』劇場公開年

2016年イギリス(ロンドン) #『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』劇場公開年

2017年アメリカ(オーランド) #『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』劇場公開年 #『スター・ウォーズエピソード4/新たなる希望』劇場公開から40周年

2019年アメリカ(シカゴ) #『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』劇場公開年 #『マンダロリアン』ディズニープラスで配信開始

2022年アメリカ(アナハイム) #『オビ=ワン・ケノービ』ディズニープラスで配信開始

2023年イギリス(ロンドン) #『マンダロリアン』シーズン3ディズニープラスで配信開始 #『アソーカ』ディズニープラスで配信開始

© &TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

