『Glee』『バートン・フィンク』マイケル・ラーナー、81歳で逝去

映画『バートン・フィンク』のほか、海外ドラマでは『Glee』などへの出演で知られるマイケル・ラーナーが81歳でこの世を去ったとDeadlineが伝えている。

1991年公開の映画『バートン・フィンク』でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたマイケルが、現地時間8日(土)の夕方ごろ亡くなった。81歳だった。

Michael Lerner Dies: ‘Glee,’ ‘Clueless’ & ‘Barton Fink’ Oscar-Nominated Actor Was 81 Michael Lerner, an actor who appeared in television shows like Clueless and Glee and was nominated for an Oscar for his role in Barton Frink, has died. He was 81 years old. Lerner... pic.twitter.com/7NSnkaw7Hk