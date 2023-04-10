ÉÔ¾Í»ö¸å¤ËTKOÌÚËÜ¤Î¥µ¥¤¥ó±£¤·¤¿Å¹¤Î¡È¿¿°Õ¡É¡¡±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËËÜ¿ÍÎÞ
¡¡ºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TKO¤Î2¿Í¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¡¢TKOÌÚËÜ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶±£¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤òÄ´ºº¤·¡¢ÌÚËÜ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿Å¹¼ç¤¿¤Á¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬ÎÞ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTKO3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿·ºî¥³¥ó¥È¡ª
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¡¢TKOÌÚËÜ¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶±£¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤òÄ´ºº¡£»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¡ØÌÚËÜ¤Ï¶à¿µ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÍè¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¡Ù¤ÈÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç
½Ð²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÌÚËÜ¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤¿Å¹¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÅ¹¤â¥µ¥¤¥ó¤Ï¸½Â¸¡£¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿Å¹¼ç¤¿¤Á¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÌÚËÜ¤Ø±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¡Ä¡£ÌÚËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢TKO¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿·ºî¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£2¿Í¤é¤·¤¤¥Í¥¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MC¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖTKO¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¤ä¤Ê¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¡¡¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË12»þÊüÁ÷¡£