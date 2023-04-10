½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¢ÁÄÉã¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ÖÍç¡×Á÷¿®¡¡23ºÐÃË¤òÂáÊá
¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÍç¤Î²èÁü¤òÁ÷¿®¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù½»µÈ½ð¤Ï£±£°Æü¡¢»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÀ½Â¤¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¿¹Ä®¤ÎÌµ¿¦¡¢µÈÂô¹îÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£³¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÍß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÎáÏÂ£´Ç¯£±£±·î²¼½Ü¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÂçºåÉÜÆâ¤Ë½»¤à½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬£±£¸ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íç¤Î²èÁü¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¡¢¼Ì¿¿£²Ëç¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁ÷¿®¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Íç¤Î²èÁü¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÏÆ±µï¤¹¤ëÁÄÉã¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇµÈÂôÍÆµ¿¼Ô¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÄÉã¤¬ÈÈ¹Ô¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£Æ±½ð¤ÏµÈÂôÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û£²Âæ¤ò²¡¼ý¤·¡¢Í¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£