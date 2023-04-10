¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢Ï¢Â³»¦¿Íµ´¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¡©¡×¡¡¶²ÉÝ¤ËÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡É¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¡Ê21¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó THE END¡Ù¡Ê14Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ªÂçÃÀ¤ÊÈ©¸«¤»°á¾Ø¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡¡¸ª¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡ÖJK¡£¤â¤¦»ä¤Ï3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸µµ¤µÛ¤¤¼è¤ì¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÂÀè¤Ë±Ç²è¤ò»ëÄ°¡£´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÌë¡¢¥Þ¥¸¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥É¡Ê¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡Ë¤È¥Ï¥É¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î½»Ì±¤ò40Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥®¡¼¥Þ¥ó¤³¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡£¥Ö¥®¡¼¥Þ¥ó¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âÅÝ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬Ææ¡£¼þ¤ê¤Î³¹¤Î¿Í¤â½õ¤±¤¿¤¤¤Î¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡£Ææ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¹¤ë¡£¥Ö¥®¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Ç¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤ë²øÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤ò½±¤¤¡¢»¦¿Í¤ÎÆ°µ¡¤ä´¶¾ð¤Ï°ìÀÚÉÔÌÀ¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂç¿Í¿ô¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÅà¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡µ´ºÍ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬32Ëü5000¥É¥ë¤ÎÀ½ºîÈñ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢4716Ëü¥É¥ë¤ÎÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Û¥é¡¼¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡£¤Þ¤¿¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÌë¤Ë¥Ö¥®¡¼¥Þ¥ó¤¬Íè¤ë¡£