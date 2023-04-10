¡È¥Ê¥¾¤Î·ã°Â¼«ÈÎµ¡¡ÉÅÐ¾ì¡¡¾ÞÌ£´ü¸Â¶á¤¤¥É¥ê¥ó¥¯ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¡»Ô¤Î¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ÂÐºö¤Ç
¢£¡Ö°Â¤¤¡ª¡×ÃÍÃÊ¤¬30±ß¤Î´Ì¤â¡ÄÀµÂÎ¤Ï
¡¡·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë°ûÎÁÉÊ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡£³Æ¼ï°ûÎÁ¤¬ÊÂ¤Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÆæ¤Î¡Ö¡©¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î·ã°Â°ûÎÁ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²Á³Ê¡¢¤Ê¤ó¤È30±ß¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î·ã°Â°ûÎÁ¼«ÈÎµ¡¡¢²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤âÆæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¡È·ã°Â¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡É¡£½ÂÀî»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß4¥«½ê¤Ë4Æü°Ê¹ß¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½ÂÀî»Ô¡¦»ÔÌ±´Ä¶Éô¡¢¸ÅÆ£¿µÇ·¤µ¤ó¡§¡Ö½ÂÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÔÌ±¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¤È¤È¤·4·î¤«¤é½ÂÀî»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¿ä¿Ê¾òÎã¡×¡¢ÄÌ¾Î¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¾òÎã¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢°ûÎÁÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æº£·î4Æü¤«¤éÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ÂÐºö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ûÎÁ¤ä±¿ÈÂÃæ¤ËÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬½ýÉÕ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇË´þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁ°¶¶»ÙÅ¹¤ÇÇ¯´Ö¤ª¤è¤½2000ËÜ¡¢30Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¡¡°ûÎÁÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥·¡¼¥É¡×¡¦ÀÐÅÄÎÉ¸Á°¶¶»ÙÅ¹Ä¹¡§¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤¤¤¤¤ªÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ØÆþ¼Ô¡Ê40Âå¡Ë¡§¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤¿¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£1½µ´Ö¤Ë1²ó¤ÏÉ¬¤ºÊä½¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡ÈÆæ¤Î·ã°Â¼«ÈÎµ¡¡ÉÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£