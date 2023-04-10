ÆüËÜ½é¡Ö¥³¥ß¥³¥ó¥«¥Õ¥§¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¥ª¡¼¥×¥ó·èÄê¡ª¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«¡õ¥Ü¥Ð¡¦¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Íè¾ìÍ½Äê
¡¡ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥ß¥³¥ó¥«¥Õ¥§¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬4·î15Æü¤ËÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¶¥¶¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾À¾´Û1³¬¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅìµþ¡¦Âçºå¥³¥ß¥³¥ó¤Î»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ö¥³¥ß¥³¥ó¥«¥Õ¥§¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë¤ä¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤äDC¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥Ø¥ë¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¢¤ê¡¢¥Ö¡¼¥¹¤Ç´²¤®¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£»ÜÀßÁ´ÂÎ¤¬¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê1»þ´Ö900±ß¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢5·î3Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ã¥«Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥è¡¼¥Ê¥¹¡¦¥¹¥ª¥¿¥â¤È¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡¿¥¯¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥Ü¥Ð¡¦¥Õ¥§¥Ã¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Êº£°æÍ¥¡Ë
¡ÖÂçºå¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2023¡×¤Ï5·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ½é³«ºÅ