¼Ö¾×ÆÍ¤Ç°ì²È4¿Í»àË´¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ë¶Øîþ3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¡¡Ê¡ÅçÃÏºÛ
Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ë¶Øîþ3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ÇÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¹â¶¶½ÓÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¶¶Èï¹ð¤Ï2023Ç¯1·î¡¢·´»³»ÔÂçÊ¿Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ç¿Ê¹Ô¤·¡¢Í¥ÀèÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡¢·´»³»Ô¤Î²ÈÂ²4¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¸øÈ½¤ÇÊ¡ÅçÃÏºÛ·´»³»ÙÉô¤Î¾®Ìî»û·òÂÀºÛÈ½´±¤Ï¡Ö°ì²È4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿½ÅÂçÀ¡×¤È¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶Øîþ3Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£