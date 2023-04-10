YouTuber¡¢°û¿©Å¹¤Ë¼ºÎéÈ¯¸À¤·¥Ð¥¤¥È¤Ç¼Õºá¤âºÆ±ê¾å »£±Æ¾ìÌÌÌÜ·â¤µ¤ì¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃæÄ®°½¤¬¡¢¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ë¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ç1»þ´Ö¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥È»þ¤Ë¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¸¥å¥¥ä¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃæÄ®¤¬°û¿©Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ÈÅ¹¤ò´«¤á¤ë»ÅÁð¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¿Íµ¤¤Ê¤Ã!¡×¤È¤½¤ÎÅ¹¤ÎµÒ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¡£ÃæÄ®¤ÏÅö½é¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬½¾¶È°÷¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç½Ð²ó¤ë¤È¡¢¡Ö¼ºÎé¤¹¤®¤ë¡×¤È¤·¤Æ±ê¾å¡£ÃæÄ®¤Ï9Æü¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼Õºá¤·¡¢Å¹¤Ë¤âÅÅÏÃ¤Ç¼Õ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î16»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Å¹¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Å¹Ì¾¤È½»½ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡>>½÷ÀYouTuber¡Ö¤ªÄà¤ê¤òºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬·ù¡×È¯¸À¤¬Âç±ê¾å 1Ç¯È¾Á°¤ÎÆ°²è¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ï<<
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÆ±Å¹¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°²è¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ÇÃæÄ®¤È¡¢·»¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃæÄ®JP¤¬»£±Æ¡£2¿Í¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÄ®JP¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÇÏ¼¯¤ÊËå¤¬ÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µï¼ò²°¤Ç·»Ëå¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Í¤¬Âô»³Íè¤¹¤®¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³§¤ó¤Ê¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹Ä¹ÍÍ¡¢½¾¶È°÷¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°²è»£±Æ¤ËÅ¹Â¦¤âµö²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ°²è¤Î¥Í¥¿¤À¤Ê¡×¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼Õ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤é¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Ç¾¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ»öÆâ¤Î°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥å¥¥ä¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê
https://www.youtube.com/@user-go7hc7ih8e/videos
ÃæÄ®°½¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê¡¡https://twitter.com/aya110n_n
ÃæÄ®JP¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡¡https://www.instagram.com/demichenakamachi/?hl=ja