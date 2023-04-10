¡Úº£½µ¤Î³¤³°¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¡Û¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¦¥ß¥»¥¹¡¦¥á¥¤¥¼¥ë¡ÙºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
4·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é4·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÇ¿·¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡º£½µ¤Ï¡¢ ¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¦¥ß¥»¥¹¡¦¥á¥¤¥¼¥ë¡Ù¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥ì¥Ê¡¼¤Î¡Ø¥ì¥Ê¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ·¿ÇË¤ê¤ÊÅ·ºÍ¸¦½¤°å¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¥á¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó20¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ª
FOX¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊüÁ÷Í½Äê
¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ·¿ÇË¤ê¤ÊÅ·ºÍ¸¦½¤°å¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5
4·î10Æü¡Ê·î¡ËTV½éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤¥óŽ¥¥Ñ¡¼¥¯µÇ°ÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Íø±×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ±£ÊÃ¤äÉÔÀµ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾åÁØÉô¤È¡¢¸½¾ì¤ÇÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¤ÀµµÁ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¼ã¤°å»Õ¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡£¥³¥ó¥é¥Ã¥É¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ËÌµ»ö¤ËÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¹¬¤»¤Ê¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤Ë»×¤¨¤¿Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ª²ó¡£¤½¤Î¹¬¤»¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Æó¿Í¤ËÈá·à¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
WOWOWÊüÁ÷Í½Äê
¡Ø¥è¡¼¥¢¥ó¥¹¥ó°ì²È2¡ÁÈà¤é¤ÎÀµÂÎ¡Á¡Ù
4·î12Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯È¯¤Î¥³¥ß¥«¥ëÈÈºá¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥¿¡¼¤È¤½¤ÎÎø¿Í¤¬Î¹Àè¤ÎÆîÊÆ¤«¤éµ¢¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶âÁ¬ÌÌ¤Çº¤µç¡£º£ÅÙ¤Ï¥¸¥ã¥¯¥ê¡¼¥Í¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂç¤ÎÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä»ñ»º²È¥Õ¥ë¥Ë¥¨¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿º¾µ½·×²è¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯±Ç²è¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¥¨¡¼¥ê¥¯Ìò¤Î¥é¡¼¥¹¡¦¥é¥ó¥Ç¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¥Ë¥ÊÌò¤Î¥ê¡¼¥Í¡¦¥Þ¥ê¡¼¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Disney+ÇÛ¿®Í½Äê
¡Ø¥ì¥Ê¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù
4·î12Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ½éÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤Ìò¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥ì¥Ê¡¼¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀìÍÑ¼Ö¤òÀß·×¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡£»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ø¶¦¼ÖÎ¾¤ò¡¢ºÆ¤ÓÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¼«¿È¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢³Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥Ï¥¸¥§¥ó¥º¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¡ª
¡ØIt¡Çs All Right¡ÁÌ´¤«¡¢·¯¤«¡Á¡Ù
Enquanto a estreia não vem, olha só estas fotos dos bastidores de #TáTudoCerto.A série, com muita música boa, chega ao #DisneyPlus em 12 de abril. (1/3) pic.twitter.com/055f7vgwKf- Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) April 6, 2023
4·î12Æü¡Ê¿å¡ËÆüËÜ½éÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÈ¯¡£²»³Ú¥¹¥¿¡¼¤òÌ´¸«¤ëË¡³ØÉô¤ÎÀÄÇ¯¥Ú¥É¥í¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥Ú¥É¥í¤Ï¶öÁ³¥¢¥Ê¤È½Ð²ñ¤¦¤¬¡¢¥¢¥Ê¤Ï¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú³èÆ°¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤À¡£¥¢¥Ê¤¬¤¤¤ì¤ÐÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤¯¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ú¥É¥í¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ëÌ´¤òÄÉ¤¦¤«¡¢Ë¤«¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ê¤ÈÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ç¥Ú¥É¥í¤Ï¼«Ê¬¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®¸ù¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
NetflixÇÛ¿®Í½Äê
¡Ø¸È¤Ï¶¯¤·¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
4·î12Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
³¹¤¬¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸È¥¤¥µ¥Ç¥£¡¼¥ë¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¸È¥¤¥µ¥Ç¥£¡¼¥ë¤ËÊ¿²º¤òÍð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯É×ÉØ¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¥¤¥µ¥Ç¥£¡¼¥ë¤ÏºÆ¤ÓÂ©»Ò¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡Ê¥Ï¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥º¡¼¥ë¡¼¡Ë¤ÈµÁÍý¤ÎÌ¼¥¢¥ê¥¹¡Ê¥ê¥¸¡¦¥ê¥º¥Ü¥¢¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÂÚºß¤¹¤ë¸ý¼Â¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤Î¸ý¼Â¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°À¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Â¹¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤³¤È¡£
¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¼ç¿Í¸ø¥¤¥µ¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò±é¤¸¤ë¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥í¥ê¥À¥Þ¥ó¡Ù
4·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤Ë¤³¤»È¤ï¤ì¤ë·Ù´±¤Ï¡¢¼Ú¶â¤ÎÄ¢¾Ã¤·¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¸Î¶¿¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤òÀÁ¤±Éé¤¦¡£¤À¤¬¤½¤³¤ÇÌ¿¤¬¤±¤ÎÊõÃµ¤·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
ËÜºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡£¥¨¥É¥¬¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¿¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á°Å»¦¡Ù¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥ÁÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¶¦±é¤Ï¡Ø¥é¥ô¥¯¥é¥Õ¥È¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¡¶²ÉÝ¤ÎÎ¹Ï©¡Ù¤Î¥¢¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¤ä¡Ø¥ê¥ô¥£¥¨¥é¡¡¡Á±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡Á¡Ù¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥Ñ¥ê¥¢¤Ê¤É¡£
¡Ø¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
4·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥ê¥é¡¼¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ìÎ®³°²Ê°å¡£¾ð»ö¤ò³Ú¤·¤àÁê¼ê¤ÏÂ©»Ò¤ÎÎø¿Í¤Ç¡Ä¡£²÷³Ú¤Ë¿¼¤¯Å®¤ì¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤ä¤¬¤Æ¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ç±é¤Ï¡Ø¥¹¥Æ¥¤¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¡Ù¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¢¡¼¥ß¥Æ¥£¥Ã¥¸¡¢¡Ø¥Ô¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥À¡¼¥º¡Ù¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡£
Apple TV+ÇÛ¿®Í½Äê
¡ØÈà¤¬»Ä¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¡Ù
4·î14Æü¡Ê¶â¡ËÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ÖThe Last Thing He Told Me¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ï¥ó¥Ê¤Ï¡¢Ææ¤Î¼ºí©¤ò¿ë¤²¤¿É×¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢Èà¤Î16ºÐ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡£
¥Ï¥ó¥ÊÌò¤Ï¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¡Ê¡Ø¥¢¥À¥à¡õ¥¢¥À¥à¡Ù¡Ë¡¢É×¥ª¡¼¥¦¥§¥óÌò¤Ï¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥³¥¹¥¿¡¼¡á¥ï¥ë¥É¡¼¡Ê¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥é¥Ë¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼Ìò¤Ï¥¢¥ó¥¬¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
Amazon Prime VideoÇÛ¿®Í½Äê
¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥µ¥é¥À¡Ù
4·î14Æü¡Ê¶â¡ËÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ºîÉÊ¡ØCe Qui Me Meut¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£²ÈÂ²¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÁêÂ³¤·¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¥È¥à¤È¥ß¥¢¤òÉÁ¤¯¡£Èà¤Ï²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Èà½÷¤ÏÈ¿»ñËÜ¼çµÁ¤Î³èÆ°²È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥à¤ò¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡ØMusic¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤Î¥¢¥ê¥ª¥«¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¡¢¥ß¥¢¤ò¡ØNotre-Dame/¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¡Ù¤Î¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Î¡¼¥µ¥à¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¦¥ß¥»¥¹¡¦¥á¥¤¥¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
4·î14Æü¡Ê¶â¡ËÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
É×¤ÎÉâµ¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¹¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÍµÊ¡¤ÊÀì¶È¼çÉØ¥ß¥Ã¥¸Ž¥¥á¥¤¥¼¥ë¡Ê¥ì¥¤¥Á¥§¥ëŽ¥¥Ö¥í¥º¥Ê¥Ï¥ó¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¦¥ß¥»¥¹¡¦¥á¥¤¥¼¥ë¡Ù¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¡£
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¸¤ÎÌÀ¤ë¤¯¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿Á°¸þ¤¤µ¤ä¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ß¥Ã¥¸¤ÏÌ´¤Ë¸«¤¿À®¸ù¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¶á¤Å¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ»¤Î¤ê¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯±ó¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ö¥í¥º¥Ê¥Ï¥ó¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ü¡¼¥¹¥¿¥¤¥ó¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥·¥ã¥ë¡¼¥×¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¼¥²¥ó¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¦¥Ò¥ó¥¯¥ë¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ý¥é¥Ã¥¯¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¡Ø¥®¥ë¥â¥¢¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤È¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡á¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÏÂ³Åê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ØTHIS IS US¡¿¥Ç¥£¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¥¹¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥í¡¦¥ô¥£¥ó¥Æ¥£¥ß¥ê¥¢¤È¡¢¡Ø¥®¥ë¥â¥¢¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ù¤Î¥±¥ê¡¼¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥·¡¼¥º¥ó5¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI)