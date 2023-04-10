ÀÄÌÚÍµ»Ò¡¢¡ÈÊ¶¼ºÂÐºö¡É¥«¥é¡¼¤ÎË¹»Ò¤Ç¤ª²Ö¸«¤Ø¡¡¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¤¬9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀÄÌÚÍµ»Ò¡¢¿·Ä´¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é
¡¡ÀÄÌÚ¤¬¡Ö#ºÇ¸å¤Î¤ª²Ö¸«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÀÄÌÚ¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥¥ã¥Ã¥×¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¿§¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Î¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤©¡ÁÎÐ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÀÄÌÚÍµ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukoaoki_official¡Ë