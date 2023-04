英ロンドンの現地時間8日、エクセル コンベンション センターで開催中の「スター・ウォーズ」ファンの祭典『スター・ウォーズ・セレブレーション2023』2日目、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年5月25日公開)の40周年記念イベントが行われた。

【画像】『ジェダイの帰還』40周年記念上映に制作されたポスタービジュアル

イベントのはじめにルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルのビデオメッセージが上映され、「今日は皆さんに感謝を伝えたいと思います。その場にいる君たちは、当然ファンです。そしてスター・ウォーズのファンは世界一です! 何年たっても深い愛を与えてくれて、感謝しかありません。楽しんでください。そして優しさを忘れずに。そうすればフォースは君たち一人一人と共にあるでしょう。いつも」と、呼びかけた。

司会は、ディズニー・アニメーション映画『ムーラン』(1998)でムーランの声を務め、「スター・ウォーズ」の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』(2019年〜)、『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』(21年)にフェネック・シャンド役で出演するミンナ・ウェンが担当。

前半は、ルーカスフィルムのシニア・ヴァイス・プレジデント、クリエイティブイノヴァティヴ、ILMのチーフ、クリエイティブ・オフィサーのロブ・ブレダウ氏。英国で撮影されたルーカスフィルム作品で視覚効果、衣装、特殊効果、メイク監督をこの10年間務めてきたニール・スキャンラン氏。そしてルーカスフィルムのヴァイス・プレジデント、エグゼキュティブ・クリエイティヴ・ディレクターのダッグ・チャン氏が登壇し、『ジェダイの帰還』が作られた頃から、『マンダロリアン』などの最近作品にまで、技術を進化させながら、「スター・ウォーズ」の世界観が脈々と継承されている秘けつとなどを語り合った。

後半は、C-3PO役のアンソニー・ダニエルズ、ウィケット・W・ウォリック役のワーウィック・デイヴィス、パルパティーン皇帝役のダース・シディアス - イアン・マクダーミド、ランド・カルリジアン役のビリー・ディー・ウィリアムズら、レジェンドキャスト陣が登壇し、会場のファンは大興奮。スタジオに大量の砂を運び入れ、キャストもスタッフも砂まみれになって撮影したシーンが結局、本編で使われなかった話や過酷だった撮影などを笑い話にして振り返った。

イベントの最後にハン・ソロ役のハリソン・フォードからのビデオメッセージが上映され、「『ジェダイの帰還』が40周年を迎えます。この映画がずっと続いたことに感謝しています。マーク(・ハミル)とキャリー(・フィッシャー)、そして会場のパネリストたち、そしてファンのおかげです。スター・ウォーズ映画が、私のキャリアの過程で与えてくれたチャンスに感謝しています。ありがとうございます」と想いを伝え、「May The Force Be With You(フォースと共にあらんことを)」で締めくくった。