Âæ½ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸Áª¤Ó¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡È¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¤³¤È¡É¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸Çî»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡Âæ½ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Âæ½ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥®¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Âð¤ÎÂæ½ê¤òí´í°¤Ê¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿Âæ½ê¥¹¥Ý¥ó¥¸ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¤¤¤¦¤´Äó°Æ¡£
¡¡¤Ç¤¤ì¤ÐÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èºàÁê¼ê¤Ï¡¢1963Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç²ÈÄíÍÑ¤¿¤ï¤·¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Á¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥ê¡¼¥¨¥à ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥Û¡¼¥à¥±¥¢¡õCHCµ»½ÑÉô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥¹¥Ý¥ó¥¸Çî»Î¤³¤È¸¶°æ·É¡Ê¤Ï¤é¤¤ ¤µ¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä»È¤¤Êý¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï2¤Ä¤À¤±¡ª
¡¡Âæ½ê¤Þ¤ï¤ê¤òÈþ¤·¤¯²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¹âµé¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼Â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÈÊÝ´ÉÊýË¡¡£ÊÝ´ÉÊýË¡¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÀÜÃÏÌÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìý±ø¤ì¤ä¿åÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤È´Ä¶¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥²¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¥½¥Õ¥È·Ï¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥ÈÀö¤¤¤Ê¤Î¤Ë¸¦ËáÎ³»ÒÉÕ¤¤Î¥Ï¡¼¥É·Ï¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£°ìÅÙ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»È¤¤Ê¬¤±¤¬ÌÌÅÝ¤Ç1¸Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹ÉÔ¿¥ÉÛ¤È½À¤é¤«¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬Æ±»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡ÈÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¥¿¥¤¥×¡É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¨¤ë¡ª3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡ÊÝ´ÉÊýË¡¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¡¸ò´¹¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡¢3½µ´Ö¡Á1¤«·î¤¬ÌÜ°Â
¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¸ò´¹¤¹¤Ù¤¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¶°æ¤µ¤ó¤ÎÅú¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢3½µ´Ö¡Á1¤«·î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡ÉÔ¿¥ÉÛÉôÊ¬¤ËÌÓ¶Ì¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¾õÂÖ¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¥Í¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤¬ÀÚ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ï¼è¤ê´¹¤¨¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿©´ï¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Î¤Ò¤É¤¤±ø¤ì¤Ï¿¡¤¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½Àö¤¤¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¢Ë¢Î©¤ÁË¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÀöºÞ¥»¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡¸¶°æ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Ë¢Î©¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËèÆüÂæ½ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÀöºÞ¤òÂçÎÌ¤Ë»È¤ï¤º¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÀö¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»õËá¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ë¢Î©¤Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë¢Î©¤ÁË¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢¡£ºÙ¤«¤¤¤¹¤´ÖÀö¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥¿¥¤¥×¤¬ÊØÍø
¡¡ÊÛÅöÈ¢¤ä¿åÅû¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÀö¤¦¾ì¹ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢ÉÛ¾õ¤Î¥¯¥í¥¹¥¿¥¤¥×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡£
¡¡ÉÛ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤ê¤ÈÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤±úÆÌ¤Ë¤âËüÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï´¥¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÏËèÆü¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹âµé¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤â²È·×°µÇ÷¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤à¤·¤í¾å¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Âæ½ê¿ÍÀ¸¤ò²÷Å¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÌµÍý¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸»È¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¿©Ê¸²½¸¦µæ²È ¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡ä¡Ú¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡Û
¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢Ä¹¼÷ÈþÍÆ¿©¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£´ðÁÃ°å³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢È¯¹Ú³Ø¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒSPA¡ªÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØHealthy Japanese Home Cooking¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤ä¤»¤ë¥Ñ¥¹¥¿31»®¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Instagram¡§@sugiakatsuki¡¿Twitter¡§@sugiakatsuki12