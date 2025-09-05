JR神田駅北口の改札から徒歩10秒ほどの駅チカにあるのが「神田江戸ッ子寿司 スマートレーン北口店」です。

一歩足を踏み入れると、白を貴重としたオシャレな空間が広がります。

店内席はテーブルが4席、カウンターが12席。基本的にはおひとりさまはカウンターに案内されます。1席ずつパーテーションで区切られていて、おひとりさまに配慮された造りになっています。

注文は、1席に1つ設置されているパネルから！ 大きな声で店員さんをよぶ必要がないのはうれしいですね♪

お冷や取り皿などもタッチパネルで注文できちゃうんです！

店内を見渡すと、レーンがあるもののお寿司が回転していません。実は「神田江戸ッ子寿司 スマートレーン北口店」は「廻らないグルメ回転寿司店」なのです！注文した食事はすべてレーンで運ばれて到着します。



本日注文したのはこちら！

まずは、「神田江戸ッ子寿司」自慢のお寿司を注文。タッチパネルで注文するとすぐ、レーンでお寿司が届きました！今回いただくのは「親子サーモン3貫」840円。生サーモン、炙りサーモン、いくらがのったぜいたくなひと皿です。1つの注文で食べ比べできるセットがあるのはちょっとずついろいろなものが食べたいおひとりさまにはありがたいですね！



ネタは築地市場で仕入れた新鮮なもの。しかも板前さんが握ってくれるので、おいしさはお墨付きです！

お寿司の注文で驚くべきなのが、なんと「おつまみ（ネタのみ）」という注文ができること！こちらを選択すると、シャリなしでネタだけを提供してくださるのだそう。お酒をいただく方や、お米の食べ過ぎが気になる方にはうれしいサービスです。

平日のオープンから16時まで注文できるランチセットも人気！ 仕事中と思われる女性の方が昼休みに来店することも多いのだそう。

オープンから16時までは、なんとこちらの味噌汁が無料。ランチセットと合わせていただけるのもうれしいですね！

ソロおすすめ Point パーテーションが設置されているので、人の目を気にせずに食事をいただくことができます。また、タッチパネル注文ができるので、大きな声を出して注文する必要がないのもうれしいです！

ヘルシーなおつまみも充実♪ ひとり飲みにも最適！

居酒屋に行くほどではないけれど、ちょっとお酒を飲みたい日もありますよね。そんなときにも、「神田江戸ッ子寿司 スマートレーン北口店」はぴったり！お酒のメニューもおつまみのメニューもとても充実しているんです。

今回は、お店オススメの「サンキューセット」をいただきました。8種類のお酒のなかから好きなものを1種類選択でき、日替わりのおつまみが2種類付いて390円というお得なセットです。オープンからラストオーダーまでいつでも注文OKなので、仕事終わりにサクッと1杯飲みたい方にもオススメです！

取材時は、マグロ・ブリのお刺身とホタルイカの塩麹漬けがセットになっていました。おいしい海鮮のおつまみに、ついついお酒が進んでしまいます♪

ほかにもおつまみが充実！ どのお皿も380〜690円程度とお値打ちで、かつひとり飲みにももってこいなサイズ感なので、いろいろな種類を注文したくなってしまいます。

お酒にぴったりな「アボカドユッケ」690円や、「豆腐サラダ」480円、「ブロッコリーの浅漬け」380円などのようなヘルシーなおつまみも充実しているので、ちょっとカロリーが気になる方にもおすすめです！

また、シャリが豆腐になった罪悪感ゼロな握りも登場♪ タンパク質も十分とれるのでダイエット中の方にもおすすめです。

ソロおすすめ Point

おつまみはひとつひとつがひとり飲みにぴったりな大きさ。ひとりでも数種類注文できるので、いろいろな味を楽しめるのがうれしいですね！







食事が終わったら、テーブル席にある二次元コードを持って会計へ！ 店員さんにコードを読み取ってもらい、お支払いをして会計完了です。タッチパネルやレーンがあるので、店名のとおり入店から会計までをスマートに済ませることができます！

神田駅の目の前にある「神田江戸ッ子寿司 スマートレーン北口店」で、お寿司ランチや仕事終わりのひとり飲みをスマートに楽しんでみてはいかがでしょうか？



ソロ Memo

■取材時のソロ率：100％（火曜15時）

■おすすめの利用シーン：ひとりでおいしいお寿司を食べたいとき、仕事中にひとりでランチをしたいとき、サクっとひとり飲みをしたいとき





■神田江戸ッ子寿司 スマートレーン北口店（かんだえどっこずし すまーとれーんきたぐちてん）

住所：東京都千代田区内神田3-19-8 櫻井ビルディング1F

TEL：03-3258-1217

営業時間：11時30分〜22時（金曜・祝前日は〜22時30分、日曜、祝日は〜21時30分 ※LOは閉店時間の30分前）

定休日：無休



