¥»¥¯¥¾µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬ÊÆ¹ñÌÜ»Ø¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥â¥Î¿½¤¹¡¡¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥óÌÔÈ¿È¯
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢£µÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥ã¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¡Ö¡Ú¿·À¸³è¡ÛÆþ³Ø¡¢¿Ê³Ø¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î³§ÍÍ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ÎÆü¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤À¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÏÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡¢µÆÃÓ¤Î¤Û¤«¡¢£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡¢£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óµÆÃÓ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËÂ¾¤Î£³¿Í¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇµÆÃÓ¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤é¤¬¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸À¤¦»þ¡¢ÊÆ¹ñ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡¢À¤³¦¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¤Î¸À¤¦À¤³¦¤Ã¤Æ·ë¶É¥¢¥á¥ê¥«¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¡¢¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤â¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ë¥ê¡¼¥Á¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¡ÊÃæ¹ñÈÇ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¡Ë£×£å£é£â£ï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥¸¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¤À¡£Íè·î£²£²Æü¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¤é¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¡¢»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµÆÃÓ¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿Ìî¤ò°Å¤Ë¤¯¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¸åÇÚ¤¬¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ù¤ÈµÆÃÓ¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÊ¿Ìî¤é¤ÎÂà½ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»Ä¤ë±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤Ï»Å»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó·è¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤é¼¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏª½Ð¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹Ó¤ì¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£