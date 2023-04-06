ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢Àª¥È¥Ã¥×¤Î20°Ì¥¡¼¥×¡¢WÇÕÀ©ÇÆ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬1°Ì¤ËÉâ¾å
2°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢3°Ì¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂ³¤¯
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï4·î6Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏºòÇ¯12·î¤«¤éÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤¯20°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯11·îÃæ½Ü¤«¤éÌó1¤«·î¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬·ãÆÍ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊPK¡ËÀï¤ÎËö¡¢FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤â2»î¹ç¤ò´°¾¡¤·¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÈ´¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ½àÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬1¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Á°²ó1°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢3°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢4°Ì°Ê¹ß¤Î¥È¥Ã¥×10¤ÎÊÂ¤Ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¾å°Ì¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë