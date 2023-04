iPhone15とiPhone15 Plusには本体カラーとして、ピンクとライトブルーがラインナップされると噂されています。



これらは2023年のトレンドカラーなのか、SamsungもGalaxy Z Flip5とGalaxy Z Fold5に同じ本体カラー(呼称は一部異なる)を採用するとの予想が伝えられました。

DSCCの最高経営責任者(CEO)であるロス・ヤング氏が、Galaxy Z Flip5とGalaxy Z Fold5の本体カラーに関する予想を伝えました。



同氏が伝えたGalaxy Z Flip5の本体カラーにはライトピンク、Galaxy Z Fold5の本体カラーにはライトブルーが含まれています。



以前、本体カラー「パープル」もしくは「バイオレット」をiPhoneとGalaxy ZシリーズやSシリーズが同時期に採用したことがありましたが、今回のピンクとライトブルーもたまたま重なったということではなく、業界のトレンドカラーなのかもしれません。

ヤング氏による、Galaxy Z Flip5とGalaxy Z Fold5の本体カラーの予想は下記の通りです。



Galaxy Z Flip5:ベージュ、グレー、ライトグリーン、ライトピンクGalaxy Z Fold5:ベージュ、ブラック、ライトブルー

Z Flip 5 Colors:

- Beige, Gray, Light Green and Light Pink

Z Fold 5 Colors:

Beige, Black and Light Blue

I am sure they will have some good flashy names when launched along with some bespoke and lower volume colors.

