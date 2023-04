ロバート・ダウニー・Jrや『THIS IS US』キャストが仕掛けたエイプリルフールネタとは？

4月1日といえばエイプリルフールということで、海外セレブたちもいろいろなネタを仕掛けた。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが報じている。

『アベンジャーズ』シリーズのアイアンマン/トニー・スタークこと、ロバート・ダウニー・Jrは、いかにもエイプリルフールらしいネタを提供。架空のウェブサイト Breadline(米ハリウッドニュースサイト Deadlineをもじったもの)の記事という体でPhotoshop画像をInstagramに投稿した。その記事の見出しは、「ロバート・ダウニー・Jrはロバート・ダウニー・Jrとして、ロバート・ダウニー・Jrとともに『ロバート・ダウニー・Jr:ロバート・ダウニー・Jrストーリー 』に主演する」というもの。明らかに嘘だとわかるネタだが、きちんと作り込まれている。

『ドーン・オブ・ザ・デッド』に主演し、近年は『ウーマン・トーキング 私たちの選択』などで監督・脚本家としても活動するサラ・ポーリーは、11歳の娘から受け取った手紙の写真をTwitterに投稿。その中でサラの天才的な子どもはアカデミー賞の選考・授与を行う映画芸術科学アカデミーの元会長デヴィッド・ルービンになりすまし、サラが先月受賞した脚色賞のオスカー像を、酷い取り違えがあったため返却するように要求した。

手紙にはこう書かれている。「親愛なるサラ・ポーリー様。大変遺憾ですが、あなたが受け取ったアカデミー賞は間違って贈られたものなので、返却を求めます。あと1週間だけオスカー像を楽しむ猶予を与えますが、その後に返送してください。そうすれば、正当な受賞作である『西部戦線異状なし』にその像を贈ります。残念ですが、本当に受賞した作品がオスカーを手にするのは公正なことです」

手紙はさらに、作品賞受賞作を取り違えた数年前のような騒ぎは避けたいと続いた上、「あなたが4月1日にこの手紙を受け取るのは間違っていると感じています(確実ではありませんが、速達で送ったのでその頃に届くと思います)。そのため、これが冗談と思われないよう、今週か来週にあらためて手紙を送る予定です。冗談とするにはあまりにも残酷な話です。Eメールも別途お送りします」と綴られており、入念に計画してあることがうかがえる。

My eleven-year-old swung low for April Fools Day this year. #AprilFoolsDay pic.twitter.com/WvJxMIRBfL

- @realSarahPolley (she/her) (@realsarahpolley) April 1, 2023