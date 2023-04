先週末(3月31日〜4月2日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、クリス・パイン主演のアクションファンタジー映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』が興行収入3,720万5,784ドル(約48億円)で初登場1位に輝いた。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル130円計算)

アメリカのファンタジーボードゲームを実写映画化した同作。さまざまな種族やモンスターが共存する世界を舞台に、盗賊や戦士、魔法使いといった個性豊かなメンバーが巨悪に立ち向かう。比較的良い出足といえるが、シリーズ化にはこれから5月にかけて継続して一定の興収を稼ぎ続けることが必要となる。アメリカの大手映画批評サイト「ロッテントマト」では批評家から91%の支持率、観客から94%の支持率を獲得しており(4月4日時点)、レビューが好調なことは同作の追い風となりそうだ。

そのほかの初登場組では、宗教映画の『ヒズ・オンリー・サン(原題) / His Only Son』が興収550万1,070ドル(約7億円)で3位デビュー。サンダンス映画祭で話題を呼んだドラマ『ア・サウザンド・アンド・ワン(原題) / A Thousand and One』は興収179万5,695ドル(約2億円)で7位デビューだった。

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』は11位と、公開16週目にしてついにトップ10圏外に。累計興収は6億8,182万6,264ドル(約886億円)となっている。(編集部・市川遥)

3月31日〜4月2日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』

2(1)『ジョン・ウィック:コンセクエンス』

3(初)『ヒズ・オンリー・サン(原題) / His Only Son』

4(3)『スクリーム6 (原題) / Scream VI』

5(4)『クリード 過去の逆襲』

6(2)『シャザム!〜神々の怒り〜』

7(初)『ア・サウザンド・アンド・ワン(原題) / A Thousand and One』

8(5)『65/シックスティ・ファイブ』

9(6)『アントマン&ワスプ:クアントマニア』

10(8)『ジーザス・レボリューション(原題) / Jesus Revolution』