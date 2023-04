株式会社ポケモンは4月3日、初代『ポケットモンスター』の登場ポケモンたちをモチーフにした『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット』の強化拡張パック「ポケモンカード151(イチゴーイチ)」を6月16日に発売すると発表した。

価格は1パック7枚入りで、290円(税込)となる。

「ポケモンカード151」はポケモン図鑑の図鑑番号1「フシギダネ」から図鑑番号151の「ミュウ」までの「カントー地方」におけるすべてのポケモンが収録された拡張パックだ。

公式サイトには手札を補充できる特性を持った「ミュウex」サポートカード「サカキのカリスマ」、どうぐ「安全ゴーグル」などが詳細な効果と共に公開されている。

さらに、かつて超能力者として人気を博したユリ・ゲラー氏による訴訟の影響で21年間カード化されていなかった「ユンゲラー」やその進化系「フーディンex」もお披露目された。

I am truly sorry for what I did 20 years ago. Kids and grownups I am releasing the ban. It’s now all up to #Nintendo to bring my #kadabra #pokemon card back.

It will probably be one of the rarest cards now! Much energy and love to all!https://t.co/Rv1aJFlIKS pic.twitter.com/5zDMX5S8WA