【今週の海外ドラマ放送・配信予定】スティーヴン・ユァン主演A24製作の『BEEF』スタート

4月3日(月)から4月9日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、スティーヴン・ユァン主演の『BEEF/ビーフ』(Netflixオリジナルシリーズ)やディズニーアトラクションでも知られる『センター・オブ・ジ・アース』、大ヒット西部劇ドラマ『イエローストーン』の最新シーズンなどが配信スタートとなる。

4月3日(月)日本初独占放送スタート。

ノルウェー発のリーガルドラマ。

法律事務所「アーベル&ベルゲン」を共同経営しているエーリク・アーベルとその元妻エレア・ベルゲン。ほかに二人のパートナー弁護士ディアナとマグヌスが属するこの事務所はノルウェー第2の都市ベルゲンでもトップクラスの法律事務所。エーリクは殺人罪に問われている親友ビョルンを救うため注目の集まる法廷に立つが、検察側の証人リンダによって一気に形勢が不利になる。焦るエーリクは新人ウンを連れて拘置所に向かうが…。

エレア役には『ボーダーライナー:正義と悪の境界線』のエレン・ドリト・ピーターセン、エーリク役には『コン・ティキ』のオッド=マグヌス・ウィリアムソン。『新米刑事ヴァランダー』などを手掛けてきたオーレ・エンドレセン監督ら精鋭スタッフが集結した。

4月5日(水)日本初独占放送スタート。

映画スター、ケヴィン・コスナー主演の現代のアメリカ西部を舞台に描く人間ドラマ。

舞台はモンタナ州。広大なダットン牧場を持つジョン(ケヴィン・コスナー)には、次男ジェイミー(ウェス・ベントリー)、長女ベス(ケリー・ライリー)、先住民のモニカ(ケルシー・アスビル)と結婚した三男ケイシー(ルーク・グライムス)という3人の子どもがいる。前シーズン、ある秘密が明らかになったダットン家だが、牧場を売るよう圧力が強まる中、ジョンとケイシーが何者かに銃撃され、ベスはオフィスで大爆発に巻き込まれた。ジョンと対立するようになったジェイミーはこれらの事件に関与しているのか。また襲撃に黒幕はいたのか。追い詰められたダットン家のためにジョンが下した決断は…?

4月9日(日)日本初放送スタート。

スウェーデンで人気の女性作家ヴィヴェカ・ステンによる小説をドラマ化した人気サスペンスシリーズの最新エピソードが日本初上陸。

舞台はバルト海に浮かぶストックホルム群島に実在する人気リゾート地、サンドハムン島。殺人事件などを扱うセクションに異動した検事ノラは同僚のパールや、刑事アレクサンデルとパピーとともに島で起きる凶悪事件に挑んでいく。

4月5日(水)独占配信スタート。

東京ディズニーシーのアトラクションと同じくジュール・ヴェルヌの小説「地底旅行」にインスパイアされたシリーズ。好奇心旺盛でゲームと発明が大好きな少年が、仲間たちと一緒にフシギな探検の旅へ出るファンタジーアドベンチャー。

ゲームで使う道具を発明し、それを実際に冒険で活用することを夢見ていたディエゴ(セバスチャン・ガルシア)。ある夏、仲間たちと一緒に風変りで有名な探険家が主催するキャンプに参加するが、そこで彼らが発見したのは、パラレルワールド“ヴェルヌの世界”だった。

