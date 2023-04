ハロー!プロジェクトのメンバー総出演のコンサート「Hello! Project ひなフェス 2023 」が、4月1日、2日に千葉・幕張メッセ 国際展示場4ホールで開催し、両日で4公演、2万人を動員。2日夜には「つばきファクトリープレミアム 〜浅倉樹々卒業スペシャル〜」が行われた。

【写真】浅倉樹々、美しいドレス姿 卒業公演でのソロショット

浅倉は、2014年にハロプロ研修生へ加入し、2015年にハロプロ研修生で結成したつばきファクトリーの初期メンバーに選ばれ、2017年にメジャーデビュー。2022年9月にブログで「独自で勉強していた大好きな犬、動物について学べる動物専門学校に通って幅広く知識を身につけ、動物と動物を飼う方それぞれの気持ちに寄り添えるような人になりたい」と伝え、約9年間を過ごしたグループ及びハロー!プロジェクトからの卒業を発表した。

公演の序盤を担ったのは、ハロプロ研修生、ハロプロ研修生ユニット’23、OCHA NORMA、BEYOOOOONDS、Juice=Juice、アンジュルム、モーニング娘。’23の7組。各グループが次々と歌い上げ、会場を盛り上げた。

各グループのリーダーによるMCでは、浅倉との思い出をテーマにトーク。BEYOOOOONDS内のユニット・CHICA#TETSUの一岡伶奈は、日頃から「通り過ぎるときに『この曲いいですね』とか、毎回、色んなことを言ってくれて」と感謝し、OCHA NORMAの斉藤円香は「研修生のときにすごい悩んでいた時期があって。そのときに浅倉さんが優しくハグをしてくれて『大丈夫だよ』って、なぐさめてくださったんです」とエピソードを明かした。

中盤からは、つばきファクトリーがメインのステージを展開。アンコールを含む18曲のパフォーマンスを繰り広げた。スタートを飾ったのは、メジャーデビューシングル収録曲「初恋サンライズ」。南沙織のカヴァー曲「17才」ではスクリーンに結成初期のパフォーマンス映像が流れ、「青春まんまんなか!」ではメンバーがクールな表情を浮かべた。

MCでは、12人が横一列に並びファンへ挨拶。浅倉が「初期の頃を意識して、長めのポニーテールにしました!」と報告すると盛大な拍手が起き、山岸は「私たちから一瞬たりとも、目を離さないでくださいね!」とアピールした。

パフォーマンスへ戻り「笑って」「春恋歌」、森高千里のカヴァー曲「私がオバさんになっても」、「愛は今、愛を求めてる」を立て続けに披露。2022年の“メジャーデビュー5周年イヤー”を振り返るVTRを挟み、「イマナンジ?」「意識高い乙女のジレンマ」「弱さじゃないよ、恋は」を次々と歌い上げ、「低温火傷」では可憐な歌声を響かせた。

MCでは、山岸が「つばきファクトリーの楽曲は、季節を感じる曲が多い」と吐露。幕間のVTRをきっかけにメンバーは“メジャーデビュー5周年イヤー”の思い出を語り合い、浅倉が「どの季節もつばきって似合うよね」とつぶやくと、ステージが笑いに包まれた。本編は残りわずか、「ガラクタDIAMOND」「間違いじゃない 泣いたりしない」「アドレナリン・ダメ」を熱唱。「今夜だけ浮かれたかった」のイントロでは浅倉が「クラップー!」と叫び観客を力強く鼓舞し、本編最後の「君と僕の絆 feat.KIKI」ではメンバーと見つめ合い、晴れやかな笑顔を浮かべた。

つばきファクトリー・浅倉樹々、卒業セレモニーにメンバーも涙

観客の熱意ある手拍子を受けて、アンコールへ。濃青のドレスをまとい1人でステージに登場した浅倉は、自身の卒業曲「You’re My Friend feat.KIKI」を披露。メンバーに見守られる中、スタンドマイクの前で浅倉が卒業への思いを込めた手紙を読み上げた。

冒頭で「同期の仲間や先輩方を見送ってきた立場から今、自分が旅立つことになって、気付いたらその瞬間が訪れていること、びっくりしています」と吐露。ハロー!プロジェクトに憧れたきっかけは、嗣永桃子、夏焼雅、鈴木愛理によるユニット「Buono!」だったと明かし、当時「何かに夢中になることも、音楽に興味を持つ事も、アイドルを好きになる事も初めてで。でも、直感的にこれが『自分の生きがいだ』って確信に変わるのは幼いながら早く、キラキラしたハロー!プロジェクトを必死に全力で追っていました」と振り返った。

オーディションやハロプロ研修生時代を経て、つばきファクトリーへの加入後は「1からのグループで、学校の友達や家族以上に一緒に過ごすようになる"メンバー"という存在に出会うのは初めてだったので、不思議な気持ちでいっぱいでした」と回想。結成初期は「基礎を学ばないといけないと思っていた自分にとってはここまでの流れが正直、あっという間に感じ、周りへの申し訳なさもありました」と述べ、「そのぶん誰に見られても恥じない、堂々としたパフォーマンスができるように頑張りたいと思ったし、メンバーに選んでいただいたからには、絶対に成功させたいと強い気持ちが生まれました」と話した。

ファンへの感謝に続き、メンバーの存在にも言及。初期メンバーは「多くを語らなくてもそこにいるだけで想いが伝わっているような、落ち着く、安心する人たち」として、「みんなは気付いてるかわからないけど、あの頃以上に、今、私を最年少のように甘えさせてくれるようになっているのがうれしい」と伝えた。

2016年8月加入の追加メンバー3人には「この3人がいなかったら、正直、ここまで続かなかったと思います。それくらいいっぱいグループを盛り上げてくれた」と感謝。“リトルキャメリアン”として愛される2021年7月加入の河西結心、八木栞、福田真琳、豫風瑠乃には「まっすぐさに惹かれるし、自分の武器をたくさん持っている4人のこれからがすでに楽しみで仕方ありません。後輩だからとか関係なく、つばきをどんどん引っ張っていってほしい」と期待を込めた。



スピーチ終盤では、声を震わせながら「愛が溢れている場所からの卒業。これからは別の道に進む事になります」と未来に思いを馳せ、「つばきファクトリーは最高を更新し続けるグループだし、絶対に楽しませてくれます」と強調。「最高すぎる仲間たちと歩んだ経験、思い出が味方です。新しい環境、ソロになってもきっと大丈夫だと思います。。だから、言わせて下さい。さようならじゃなくて、行ってきます! これからもお互い、それぞれの場所でつばきの花を咲かせましょう!」と、力強いメッセージを残した。

思いを受け止めたメンバーも浅倉の目をまっすぐ見つめ、言葉を詰まらせながら祝福のメッセージを送った。後輩の福田は「かわいらしい一面もあるのに、しっかりと芯があって、ロック魂を持っている浅倉さんが大好きです」と憧れを口にし、河西は「浅倉さんは私が緊張しているときにいつも寄り添ってくださって。コンサートの前とか、肩を叩いてくださったりハグをしてくださったり、安心できる存在でした」と感謝。

ハロプロ研修生時代に同期メンバーであった小野田紗栞は「オーディションのときから一緒で、樹々がそのときに言ってくれた『一緒のグループに入ろう』という言葉、有限実行できたね」と回想。「樹々とこうやって一緒に活動できたことをすごく誇りに思うし、一緒のグループで戦えたことがすごくうれしいです。別々の道にはなるけど、一緒に頑張っていこうね」と、熱い思いを届けた。

初期メンバーとして共に歩んできた谷本安美は、涙で繰り返し言葉を詰まらせながらも「1人のファンとして応援していきたいと思います」と背中を押し、「結成当初はみんなに『可愛い、可愛い』って言われていたけど、今はすっかり中身も見た目もお姉さんになって」と語ったリーダー・山岸理子は「人間として本当にかっこいいし、かわいらしさの中に強さがあって、憧れています」と伝えた。

温かく、感動に包まれたステージは、ほがらかな笑顔でメンバーが躍動するポジティブさ全開の「ハッピークラッカー」で終幕。見守るファンへ精一杯の感謝を伝え、ステージを降りた。

浅倉は卒業後、動物専門学校へ進学し学業と両立しながら芸能活動を継続。なお、本公演で披露した卒業曲「You’re My Friend feat.KIKI」が配信リリースされる。

■Hello! Project ひなフェス 2023『つばきファクトリープレミアム 〜浅倉樹々卒業スペシャル〜』セットリスト

M1 青春Beatは16/ハロプロ研修生M2 女で地球は回ってる/ハロプロ研修生ユニット’23M3 ヨリドリ ME DREAM/OCHA NORMAM4 ウチらの地元は地球じゃん!/OCHA NORMAM5 求めよ…運命の旅人算/BEYOOOOONDSM6 夢さえ描けない夜空には/BEYOOOOONDSM7 この世界は捨てたもんじゃない/Juice=JuiceM8 GIRLS BE AMBITIOUS!(10人Ver.)/Juice=JuiceM9 ぶっ壊したい/アンジュルムM10 愛すべきべき Human Life/アンジュルムM11 Happy birthday to Me!/モーニング娘。’23M12 What is LOVE?/モーニング娘。’23M13 初恋サンライズ/つばきファクトリーM14 17才/つばきファクトリーM15 青春まんまんなか!/つばきファクトリーM16 笑って/つばきファクトリーM17 春恋歌/つばきファクトリーM18 私がオバさんになっても/つばきファクトリーM19 愛は今、愛を求めてる/つばきファクトリーM20 イマナンジ?/つばきファクトリーM21 意識高い乙女のジレンマ/つばきファクトリーM22 弱さじゃないよ、恋は/つばきファクトリーM23 低温火傷/つばきファクトリーM24 ガラクタDIAMOND/つばきファクトリーM25 間違いじゃない 泣いたりしない/つばきファクトリーM26 アドレナリン・ダメ/つばきファクトリーM27 今夜だけ浮かれたかった/つばきファクトリーM28 君と僕の絆 feat.KIKI/つばきファクトリーM29 You’re My Friend feat.KIKI/浅倉樹々ソロ(卒業曲)M30 ハッピークラッカー/つばきファクトリー