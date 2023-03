大ヒットホラー『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚(たん)となるテレビドラマ「ウェルカム・トゥ・デリー(原題) / Welcome to Derry」について、映画版で恐怖のピエロ、ペニーワイズを演じたビル・スカルスガルドが、現在のところは同作にかかわっていないと、エンターテインメント形リポーター、ジェイク・ハミルトンのYouTubeチャンネルで語った。

HBO Max でシリーズ化される「ウェルカム・トゥ・デリー(原題)」は、スティーヴン・キングの原作ホラー小説「IT」をベースに、アンディ・ムスキエティ監督が映画化シリーズで確立した物語を発展させた作品になる予定で、ムスキエティはシーズンプレミアを含む複数エピソードを監督する予定だという。

映画版を象徴する存在となった、ペニーワイズ役を務めたビルは、本作への参加について尋ねられると「今のところ、僕はかかわっていません。彼らがどんなことを考え、何をやるのかを見守りたいですね」と発言。そのうえで、もし他の誰かがペニーワイズを演じることになるのであれば「自分だけのものにして、楽しんでほしい。あのキャラクターを演じるうえで快感だったのは、彼がとても抽象的な存在だったことです」と言及。キングの原作を読むことで、自分なりの解釈を見出すことができるはずだと語っている。

『IT/イット』は、アメリカ・メイン州にあるとされる田舎町デリーで起こる、児童連続失踪事件の裏に潜むピエロ姿の怪異ペニーワイズの恐怖を描いた物語。昨年のVarietyの報道によると、ドラマシリーズでは、映画のストーリー以前の1960年代が舞台となり、ペニーワイズのオリジンストーリーも描かれるという。(西村重人)