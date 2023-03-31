Å·µ¤¤äÀ¤´ÖÏÃ¤ÏÂ´¶ÈŽ¤Ž¢»¨ÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëŽ£ÏÃ¤·Êý
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»¨ÃÌ¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÆâÍÆ¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡£°ìÎ®¤Ï»¨ÃÌ¤Ç²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Taka¡¿PIXTA¡Ë
°ìÈÌÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤Ë¡¢ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¤·¤Æ»¨ÃÌ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢°ìÎ®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬ËÜÂêÁ°¤Ë¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹ÔÆ°¤ä°Õ¼±¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁÏÂ¤Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î°ìÎ®¤Ï»¨ÃÌ¤Ç²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¸µGoogle¤Î¿Íºà³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥Õ¥§¥ê¥¯¥¹¡¦¥°¥¸¥Ð¥Á»á¤¬¡¢¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Î°ìÎ®¤Ï¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Ç²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»¨ÃÌ¤ËÂ¿¤¤ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥º
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ªÀ¤¼¤ò¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¸À¸ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¤Ë¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¤µ¤ó¡×
¡Ö¤É¤¦¤â¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Öº£Æü¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î²ñÏÃ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï½ë¤¤Æü¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï¸µµ¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö»¨ÃÌ¡×¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯3Ê¬¤Î1¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢·è¤Þ¤ê¤¤Ã¤¿¸À¤¤²ó¤·¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»¨ÃÌ¤Ï¡¢¡Ö¼Ò¸ò¼Îá¡×¤È¡Ö±éµ»¡×¤È¡Ö·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡×¤Î3¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö±ü¤æ¤«¤·¤µ¡×¤È¤«¡Ö¸¬µõ¤µ¡×¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏËÜ²»¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤â¡¢¡ÖHow are you¡©¡×¡ÊºÇ¶á¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡ÖI'm great,thank you¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Ë¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÊì¹ñ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡¢¡ÖHow are you¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢Äê·Á¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡¢¡ÖÄ´»Ò¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î´Ö¡¢½ÐÀ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¿È¤Î¤¢¤ë»¨ÃÌ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÄê·Á¤Î»¨ÃÌ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¸Ê³«¼¨¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö»×¤¤¡×¤ä¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤Ê¤É¤òÁê¼ê¤ËÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤ÈÁê¼ê¤â¼«¸Ê³«¼¨¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À´Ø·¸À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¸Ê³«¼¨¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»¨ÃÌ¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¸å¤í¤Ë±£¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à»¨ÃÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿»¨ÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±½ë¤¤¤È¡¢½µËö¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µËö¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ï»³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï²ÈÂ²¤È»³¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¹¤°¤Ë¼«¸Ê³«¼¨¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê³«¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê³«¼¨¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡Ê¸ÄÀ¡Ë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Æ¤ëÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï»¨ÃÌ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡©
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢»¨ÃÌ¤ò¡ÖËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î·Ú¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡ÖÌµÆñ¡×¤ÊÏÃÂê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç»¨ÃÌ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬¡¢»¨ÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤ÇÌµÆñ¤ÊÏÃÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡ÖÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤ë¿Í¤Û¤É¡¢»¨ÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í§¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»¨ÃÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÂÌÏÃ¤äÀ¤´ÖÏÃ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍø³²´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÐÊý¤¬À®²Ì¤òµá¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÄê¤á¤Ê¤¤¡Ö¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤Ë»¨ÃÌ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»¨ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥Ý¡¼¥ë¤òºî¤ë
À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤äÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»¨ÃÌ¤ò¡ÖÉð´ï¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤Ä¤¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Ç¤ªÃã¤òÂù¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡ÖÀïÎ¬Åª¡×¤Ë»¨ÃÌ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤¬»¨ÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¿®Íê¡×¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯
¢¤ª¸ß¤¤¤¬¡Ö¿®ÍÑ¡×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
£¤ª¸ß¤¤¤ò¡ÖÂº·É¡×¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òºî¤ë
»¨ÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤È¡Ö¿®ÍÑ¡×¡ÖÂº·É¡×¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥é¥Ý¡¼¥ë¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ý¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¤¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ø·¸À¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤È¥é¥Ý¡¼¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»¨ÃÌ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Î»¨ÃÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂè1¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢»¨ÃÌ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤â¡¢Áê¼ê¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎÏÃ¤ä»×¤¤¤Ä¤¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Ç¥é¥Ý¡¼¥ë¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤ºî¶È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÅª¤Ê»¨ÃÌ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥Õ¥§¥ê¥¯¥¹¡¦¥°¥¸¥Ð¥Á ¡§ ¥×¥í¥Î¥¤¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTimeLeap¼èÄùÌò¡¢Ï¢Â³µ¯¶È²È¡¢Åê»ñ²È¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¼¹É®¼Ô¡Ë