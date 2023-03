アメリカでキャラクターが誕生してから38年。コミック・ゲーム・テレビアニメそして映画シリーズと、さまざまなコンテンツを生み出してきた人気シリーズ「ミュータント・タートルズ」。 “世界中で最も愛されるカメ”たち4人の新たな劇場アニメーション映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』(8月25日公開)の日本版ティザーポスターが解禁となった。

【動画】新たなキャラデザのタートルズたちのお披露目だ

夜景の美しいニューヨーク、騒がしさも穏やかさもただようビッグシティの片隅で、マンホールから勢い良く飛び出す4体のカメ。先日解禁された予告編では、ミケランジェロ、レオナルド、ラファエロ、ドナテロ、新時代の“ミュータント・タートルズ”たちが華々しく姿を現し、調子もノリも良すぎてちょっとハミ出しかける彼らの愛くるしさに話題となった。

今回、解禁されたポスターは、『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』のロゴと映画の公開日である「8.25」が中央に配されたスケボーが、黒地いっぱいに置かれているデザイン。スケボーの裏にぎっしりと詰め込まれたグラフティアートに目を凝らすと、ラファエロの武器である釵(さい)や、ポーズを決める忍者、グラサンをかけた陽気なPIZZAマン、POWERという文字とともに突き上げた拳、そして骨アートなど、見れば見るほどヴェールに隠されたストーリーのヒントとなりそうな“意味深”なイラストが描かれている。そして、スケボーを握る、赤い袖の力強いカメの手は一体だれのものなのか?

本日(31日)から全国の劇場で劇場限定の作の予告編が上映されることも決定。『スパイダーマン』シリーズでトム・ホランド演じるピーター・パーカー役や『呪術廻戦』の主人公・虎杖悠仁役などを演じる榎木淳弥がナレーションを務めている。

