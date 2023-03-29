¥¯¥»¥â¥ÎÂ·¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¡¢´ñÁÛÅ·³°¤ÊÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß¾Ð¤¤¡ß¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¤ò¡¢IMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª2023Ç¯3·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¯¥»¥â¥ÎÂ·¤¤¤ÎÆÌ±ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¾Ð¤¤¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Î´ñÁÛÅ·³°¤ÊÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¤¬¡¢3·î31Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎIMAX¥·¥¢¥¿¡¼Â¾¤Ë¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö3·î10Æü¡¢ÊÆ¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È±Ç²èº×¡×¡ÊSXSW¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ÂçÀä»¿¤ÎÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ÇØ·Ê¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë´Ñ¤Æ¤â½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢´Ñ¤¿¤é¤¤Ã¤È¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ëÌ¥ÏÇ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÄ¶Âçºî¤À¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÂ²¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬À¸Â©¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢¥Õ¥©¡¼¥´¥È¥ó¡¦¥ì¥ë¥à¡£¥Þ¥ó¥É¥ê¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅðÂ±²Ô¶È¤Ë¶Ð¤·¤à¶ãÍ·»í¿Í¤Î¥¨¥É¥¬¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤Î¶þ¶¯¤ÊÀï»Î¡¦¥Û¥ë¥¬¡Ê¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ë¤òÁêËÀ¤Ë¡¢°Ç¤ÎÁÈ¿¥¤Ë»Å¤¨¤ëÄ¶¥ô¥£¥é¥ó¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿ºÊ¤òÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤ï¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎÌ¼¥¡¼¥é¡Ê¥¯¥í¥¨¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤¿¤á¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤éÆó¤Ä¤ÎÌÜÅª¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È±¿Ì¿¤ò°®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ì¾²È½Ð¿È¤À¤¬¡¢È¾¿ÍÁ°¤ÇÍê¤ê¤Ê¤¤ËâË¡»È¤¤¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ë¤È¡¢¿Í´Ö¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÆ°Êª¤ËÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¡È¼«Á³¤Î²½¿È¡É¥É¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ê¥ê¥¹¡Ë¡¢¤¢¤ëÈëÌ©¤òÃÎ¤ëÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ»µ³»Î¤Î¥¼¥ó¥¯¡Ê¥ì¥²¡á¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Îº¾µ½»Õ¥Õ¥©¡¼¥¸¡Ê¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ë¤ÈºÇ¶²¤ÎËâË¡»È¤¤¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê¡Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤¬Èà¤é¤Î´ãÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«À¤³¦¤ò¶¼¤«¤¹µðÂç¤Ê°¤Î±¢ËÅ¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°·¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¶â»úÅã¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¶áÇ¯µÓËÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾å»Ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¤È¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Û¡¼¥à¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¼ç±é¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤âÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥¤¥ó¤¬¡¢¡Ö80Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï80Ç¯Âå±Ç²è¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤Ì¥ÎÏ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥°¡¼¥Ë¡¼¥º¡Ù(85)¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ê¤é°ì½Ö¤Ç¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÏVFXµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤Ë¤·¤«ÃÂÀ¸¤·ÆÀ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¼Ù°¤ÊËâË¡¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ãËâË¡ÇË¤ê¤Î³õ¡ä¤ä¡¢±ß¤òÉÁ¤¤¤ÆÆþ¤ê¸ý¤È½Ð¸ý¤òºî¤ê¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¤ò½Ö´Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡ã¤³¤³¡¦¤½¤³¤Î¾ó¡ä¡¢»à¤ó¤À¿Í¤ò°ì¿Í¤À¤±À¸¤ÊÖ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ã¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤ÎÀÐÈÄ¡ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊËâË¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢àØÌÔ¤À¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ëµðÂç¥É¥é¥´¥ó¤ä¡¢ÊõÈ¢¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë¥ß¥ß¥Ã¥¯¡¢¥¼¥é¥Á¥Ê¥¹¡¦¥¥å¡¼¥Ö¡Ê¡á¥¹¥é¥¤¥à¡Ë¤Ê¤É¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ®¤¤¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëæ«¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢IMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈË×Æþ´¶¤Ë¤è¤ê¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤â¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¤Î¾ë¤Ë¥Ï¥¨¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¥É¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Í¥º¥ß¤«¤é¥¿¥«¡¢¥Í¥³¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥«¤Ø¤È½Ö»þ¤ËÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤Ê¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤ä¡¢¶¸Ë½¤Ê¥¢¥¦¥ë¥Ù¥¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦Ç÷ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤ÇÀï»Î¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬·«¤ê½Ð¤¹ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢IMAX¤Ç´Ñ¤¿¤é¶½Ê³¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª ¤Þ¤¿¡¢²¦Æ»¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡¢µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢»×¤ï¤º¥Û¥í¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Îº¾µ½»Õ¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥é¥ó¤ËÊ±¤·¤¿¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¸Õ»¶½¤µ¤âºÇ¹â¤À¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢ËâË¡¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ªÊõ¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°¤Î²ÈÂ²°¦¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢Á´ÉôÆþ¤ê¤Î²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÆ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢IMAX¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈºÇ¹âÊö¤Î²»¶Á¤ÇÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡¿ÅÏî´Îè»Ò¡Ë
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCE ÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ©ÀîÎ©Èô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð ËÜ´Û¡¦ÊÌ´Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀ¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É