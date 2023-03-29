¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ø£±£°¡Ù¤È¼ç¾ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÁª¼ê¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·Á¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¡¢Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ£±£°¤È¼ç¾¤ÎÂçÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Îà´éá¤È¤â¸À¤¨¤ë£±£°ÈÖ¤¬¶õ¤ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Îº£²óÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ä£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤âÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤ÆÂçºå»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ£±£°ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡ÖÇØÈÖ¹æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¤Î¿Í¤¬Áª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÁª¼ê¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÃ´Åö¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÊý¿Ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¿£Ä£ÆµÈÅÄËãÌé¡Ê¥·¥ã¥ë¥±¡Ë¤¬Áª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï»ý¤Á²ó¤êÀ©¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤Ç£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Ç£Ä£ÆÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¡Ë¤¬¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Àµ¼°¤Ê¼ç¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£²ó¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼¡¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡£·è¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¡²ó£¶·î¤Î³èÆ°¤Ç·èÄê¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·À¸¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´é¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£