【アマゾンプライムビデオ配信予定】2023年4月海外ドラマ一覧｜大人気コメディ『マーベラス・ミセス・メイゼル』最終シーズンが登場！

Amazon Prime Video（以下、アマゾンプライム）の2023年4月配信のオリジナルシリーズは、エミー賞をはじめ多くの賞を受賞した大ヒットコメディ『マーベラス・ミセス・メイゼル』の最終章となるシーズン5、レイチェル・ワイズの30年ぶりドラマ出演となるサイコスリラー『戦慄の絆』、注目のスパイアクション『シタデル』などが配信開始！



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4月7日（金）

『ジュビリー 〜ボリウッドの光と影〜』

午前3時半から独占配信

the world of Jubilee encapsulates everything from the soaring dreams, to the desires to the aspirations set against the backdrop of the golden age of Indian cinema #JubileeOnPrime New Series , Apr 7 trailer out now! pic.twitter.com/pHlxpTi6Ln - prime video IN (@PrimeVideoIN) March 24, 2023



インド映画の黄金時代を背景に、夢、情熱、野心、そして愛を追い求める登場人物たちと、彼らが織り成すスリリングで詩的な物語が描かれる。

4月14日（金）

『ギリシャ・サラダ』

午前9時から独占配信



家族のアパートを相続し、アテネに移り住んだトムとミアを描く。彼は会社を立ち上げ、彼女は反資本主義の活動家になる。

『マーベラス・ミセス・メイゼル』シーズン5

午前9時から独占配信



夫の浮気がきっかけでコメディアンになったニューヨークのアッパーウェストサイドの裕福な専業主婦ミッジ･メイゼル（レイチェル･ブロズナハン氏）の活躍を描いた人気シリーズの最終シーズン。本シリーズは、ミッジの明るくあっけらかんとした前向きさやウィットに富んだジョークが話題となり、エミー賞をはじめ多くの賞を受賞。

今シーズン、ミッジは夢に見た成功にこれまでになく近づくものの、それでも道のりは限りなく遠いことを知る。



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4月21日（金）

『戦慄の絆』

午前9時から独占配信



レイチェル・ワイズの30年ぶりドラマ出演となるサイコ・スリラー。1988年にデヴィッド・クローネンバーグ監督がジェレミー・アイアンズ主演で発表したスリラー映画『戦慄の絆』を現代風にアレンジ。レイチェルが双子の産婦人科医を演じる。



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4月28日（金）

『シタデル』

午前9時から独占配信



リチャード・マッデン、プリヤンカー・チョープラー・ジョナスが共演するスパイアクション。製作総指揮に『アベンジャーズ／エンドゲーム』、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟、ショーランナーに『ナチ・ハンターズ』、『Solos 〜ひとりひとりの回想録〜』のデヴィッド・ウェイル氏が名を連ねる。



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（海外ドラマNAVI）