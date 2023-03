『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン20、4月27日（木）より日本初放送開始！

本国アメリカではシーズン21への更新も決定済みの大ヒットロングラン犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。そのシーズン20が、FOXチャンネルにて日本初放送されることがわかった。

【関連記事】『NCIS』マイケル・ウェザリー、復帰の噂を煽る!?過去の舞台裏画像をSNSに投稿

前シーズンでFBIの上司に歯向かいギブスを助けたことで、NCISに加わることになった元FBIのオールデン・パーカー(ゲイリー・コール)も徐々にチームに馴染み、経験の豊富さを活かし頼れる存在に。

前シーズンの最終話では、パーカーの元妻ヴィヴィアンが誘拐され、その様子の写真をNCISに送ったパーカーのFBI時代の元パートナー、フランク・レスラーが殺害された。現場からDNAが見つかったことでパーカーは容疑者になってしまうが、FBIに身柄を拘束される前に真相を突き止めようとするNCISメンバーに助けられ、隙を見て逃げてきたヴィヴィアンとともに逃走する。しかし彼女は秘密裏に誰かと連絡をとっていた…。最新シーズン20の第1話でヴィヴィアンの怪しい行動の真相が明らかに。ギブスが去ったあと新体制となったNCISも見逃せない!!

世界的な軍事演習の準備のためにワシントンD.C.を訪れていた『NCIS: ハワイ』のジェーン・テナント捜査官(ヴァネッサ・ラシェイ)とアーニー・マリク捜査官(ジェイソン・アントゥーン)も捜査に力を貸すことに。そしてファンにはお馴染み、ギブスの友人で元FBI捜査官・現私立探偵のトバイアス・フォーネル(ジョー・スパーノ)もパーカーを助けるために協力する。

アメリカで年始に放送された大型クロスオーバー。本家『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』とスピンオフ『NCIS:ハワイ』『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』のキャストたちが、とある事件の解決のため手を組み、話題に。700万人以上のファンを魅了し、スマッシュヒットを記録した。

シーズン19より新キャストとした加わった捜査官、オールデン・パーカー。本シーズンでは、初恋の恋人が判明。その息子がある事件に関わっているようで…。徐々に彼がどんな人物なのか彼の背景が少しずつ明らかになっているが、最新エピソードでは更に彼の過去を彫り下げる形となるようだ。

Check out this epic new art for #NCIS season 20! Anyone else counting down the days until September 19? pic.twitter.com/IALrpLKws6