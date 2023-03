【今週の海外ドラマ放送・配信予定】『リバーデイル』『メディア王』待望の最終シーズンが開始

3月27日(月)から4月2日(日)に配信・放送がスタートする最新の海外ドラマをご紹介! 今週は、『メディア王 〜華麗なる一族〜』や『リバーデイル』の最終シーズンがスタートする。

U-NEXT配信予定

『メディア王 〜華麗なる一族〜』シーズン4

’Til the bitter end.

Final trailer in one hour. #Succession pic.twitter.com/HomfUUA4aZ - Succession (@succession) March 2, 2023

3月27日(月)独占配信スタート。

世界的メディア王 "ルパート・マードック"をモデルにしたと言われる華麗なる一族による骨肉の後継者争いを辛辣に、かつシニカルに描いた物語の最終シーズン。一代で巨大なメディア帝国を築いた実業家ローガン・ロイとその経営者継承を狙うローガンの4人の子どもたち。世界の経済界をも牛耳るNYの最大規模の大富豪ロイ一族とその取り巻きの幹部や秘書、ライバル企業、一癖も二癖もある登場人物たちが、私利私欲にまみれながら相手を出し抜くバトルを繰り広げる。

スーパー!ドラマTV放送予定

『オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル』シーズン2

3月28日(火)日本初独占放送スタート。

ロサンゼルスに住む人々の正義のため、すべてを捧げる判事や地方検事代理、公選弁護人たち。そんな彼らの混乱と希望に満ちた、そして時に不条理な日常を切り取った、アメリカの裁判制度の内幕に迫るドラマ。

シーズン2では、コロナ対策だけでなく、BLM運動、警察の残虐行為問題、ヘイトクライムなどにも果敢に切り込んでいく。NAACP(全米有色人種地位向上協議会)に主演のシモーヌ・ミシックが第51回、第52回と2年連続でドラマシリーズ主演女優賞にノミネート、さらに第52回ではドラマシリーズ作品賞にもノミネートされるなど、功績を讃える賞に多く選出されている。

『アフェア 情事の行方』ファイナル・シーズン

3月28日(火)放送スタート。

あのゾッとするような出来事を経て、ノアとヘレンはそれぞれが選んできた道がもたらす数々の結果を受け入れようと努力していた。そしてヘレンは、自分が思い焦がれているものをすべて与えてくれるカリスマ映画スターと出会い、情事に夢中になる。一方ノアは、そんなヘレンを横目にプライドと嫉妬を飲み込み、ヘレンの代わりに子どもたちの世話をする。しかし、物事に安定の兆しが見えてきたその時、遠い過去と関わりのある人物との偶然の出会いが、二人を徐々に過去へと引き戻していく。

ノアを演じるのは、『ザ・クラウン』シーズン5、6でチャールズ皇太子を演じたドミニク・ウエスト。ヘレンは『LAW&ORDER』『グッド・ワイフ』のモーラ・ティアニーが演じており、本作でゴールデングローブ賞を受賞した。

『発見!ファミリー・ルーツ』

3月28日(火)放送スタート。

著名セレブたちが自身の先祖の歴史をたどる旅番組。その新エピソードが日本初放送となる。

本作は、2004年に英BBCで放送開始され、数々の賞を受賞し現在シーズン17まで製作されている英人気番組『Who Do You Think You Are?』のアメリカ版。それぞれの家系にまつわるストーリーに隠された武勇伝、悲劇、愛、裏切りなどが明らかになるにつれ、セレブたちの感情や驚きが画面を通して伝わってくる。

今回の新エピソードで先祖の歴史を探るセレブは、マーティン・シーン(『グレイス&フランキー』)、ブレア・アンダーウッド(『エージェント・オブ・シールド』)、リーバ・マッキンタイア(『シャーロットのおくりもの』)、リタ・ウィルソン(『グッド・ワイフ』)、イーディ・ファルコ(『ナース・ジャッキー』)、ラシダ・ジョーンズ(『#blackAF』)、ジェイソン・サダイキス(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)、そしてセレブリティ・シェフのポーラ・ディーン。

Disney+配信予定

『キング・オブ・TV』シーズン1、2

Maaaa ôeeeeeee é amanhã dia 19/10 iiiiihhhhhhhh #OReiDaTV #StarPlusBR #series pic.twitter.com/NZu4Qsh0oA - O Rei Da TV (@OReiDaTV) October 19, 2022

3月29日(水)日本初独占配信スタート。

ブラジルのテレビ業界で人気司会者の一人、シルビオ・サントスの生涯を描くドラマシリーズ。

1988年、カメラ前に立つキャリアが終わりを迎えると思われたシルビオは、声を失う深刻な声帯の病気があると診断される。番組降板を強いられるかもしれない恐怖の中、子どもの頃の露天商の経験から軍事独裁時代にSBTのテレビチャンネルの運営免許の取得に苦労した事など、彼の過去の経験を思い出す。

『天才少女ドギー・カメアロハ』シーズン2

#nw: doogie kamealoha, md (s1) pic.twitter.com/bwAceasJrh - agapé is a broke student (@agapethamar) March 25, 2023

3月31日(金)日本初独占配信スタート。

16歳の天才少女ラヘラ・カメアロハが、新人医師の仕事とティーンエージャーとしての挑戦の日々を両立させようと奮闘する青春コメディドラマシリーズの第2弾。

病院では90年代のテレビドラマ『天才少年ドギー・ハウザー』にちなんでドギーと呼ばれ、その才能が同僚や患者たちを困惑させてしまうことも。子煩悩な父ベニーと仕事熱心な医局長でもある母のクララは、急いで大人になろうとする娘を心配している。優しく愉快な家族と友人たちに支えられ、ラヘラは自分の道を歩んでいく。主演を務めるのは、ティーンの間で絶大な人気を誇るディズニー・スターのペイトン・エリザベス・リー(『アンディ・マック』)。

Apple TV+配信予定

『ビッグ・ドア・プライズ 人生の可能性教えます』

3月29日(水)日本初独占配信スタート。

『シッツ・クリーク』製作総指揮のデヴィッド・ウェスト・リードがクリエイター、製作総指揮を務める新作コメディ。

ある小さな町の雑貨屋に人々の潜在能力を引き出すという不思議な機械が出現。町の人々はより良い未来を求めて仕事を変え、人間関係を見直し、長年の信念に疑問を抱くようになる。家庭的な高校教師のダスティは、周囲の人々が機械の出した結果をもとに人生の選択や野心を見直すのを見て、自分がかつて思っていたほど本当に幸せなのか、疑問を抱かざるを得なくなる。彼は機械に懐疑的であるが、妻のキャスは、自分にはもっと大きなものがあるという夢に浸っている。

ダスティ役をクリス・オダウド(『トワイライト・ゾーン』)、キャス役をガブリエル・デニス(『S.W.A.T.』)が演じる。そのほか、ジョシュ・セガーラ(『シカゴ P.D.』)、アリー・マキ(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)、デイモン・ガプトン(『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)らが出演。

Netflix配信予定

『リバーデイル』シーズン7

First poster for the final season of ‘RIVERDALE’. pic.twitter.com/3NV5UcFOTR - DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 15, 2023

3月30日(木)独占配信スタート。

米CWの人気青春サスペンスドラマ。シリーズファイナルとなるシーズン7は、ベイリー彗星を止めるために集まった一行が、1955年のリバーデイルに戻っていることに気づくところから始まる。

シーズン6からは、Netflixのシリーズ『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』とのクロスオーバーも楽しめる作品となっている。

『限界ダディ』

3月30日(木)独占配信スタート。

世界をより良くするために活動するバイオテクノロジー分野の起業家エリス・ドラゴン。型破りでナルシスト気味だが、感情的に落ち込みやすい気質も持つエリスに対し、息子のジャクソンは正反対。果たしてジャクソンは、父親と会社を窮地から救って疎遠となっている親子関係を修復しつつ、偉大な父親の影から逃れるという一見不可能に思える目標を達成できるのか。

Amazon Prime Video配信予定

『ラストライト 〜地球の灯が消える時〜』

Tonight’s series: Last Light (2022) pic.twitter.com/yYVmqoOHIv - Matt Dagley (@mattdagley) March 18, 2023

3月31日(金)独占配信スタート。

世界規模の災害に直面した社会の崩壊を描くディストピア・スリラー。『LOST』のマシュー・フォックスが久々にTVドラマに復帰!

石油化学者のアンディ・イェイツは、世界がいかに石油に依存しているかを知っている。もし世界の石油供給に何かが起これば、連鎖反応が起こり、交通機関はストップし、物資は届かなくなり、法執行機関は圧倒される。中東への出張中、アンディは最悪の事態が現実になることを悟り、この重要な時に家族はバラバラな場所にいた。10代の娘ローラはロンドンに、妻エレナと幼い息子サムはパリにいる。この混乱の中、家族はすべてを犠牲にしてでもお互いを見つけ出そうとする。

マシューと共演するのは、『ダウントン・アビー』ジョアンヌ・フロガット、アンバー・ローズ・レヴァ(『Marvel パニッシャー』)、フェリックス・サンドマン(『クイックサンド:罪の感触』)、ファリダ・ラウアジ(『GAGARINE/ガガーリン』)ら国際色豊かなキャスト陣が出演。

『パワー』

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely One week until #ThePower is on Prime Video. pic.twitter.com/nLbkpMFAU2 - Prime Video AU/NZ (@PrimeVideoAUNZ) March 25, 2023

3月31日(金)日本初独占配信スタート。

ナオミ・オルダーマン著の同名小説を原作とするスリラー。

10代の少女たちが、ある日突然、人を自由に感電させることができる特別な力を身につける。ロンドンからシアトル、ナイジェリアから東ヨーロッパまで登場人物を追い、特別な力は世界のパワーバランスを完全に逆転させるまでに発展していく。

トニ・コレット(『ナイトメア・アリー』『ザ・ステアケース -偽りだらけの真実-』)、ジョン・レグイザモ(『マンダロリアン』)、アウリイ・クラヴァーリョ(『モアナと伝説の海』)、トヒーブ・ジモー(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)、ニコ・ヒラガ(『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』)らが出演。

AXNミステリー放送予定

『刑事アニタ〜ブラックサンド殺人事件』

4月1日(土)独占放送スタート。

『証拠は語る』シリーズの原作者で、英国推理作家協会賞(ゴールド・ダガー賞)など数々の文学賞を受賞したスコットランドのベストセラー作家ヴァル・マクダーミドの小説に基づいた本作。

スコットランドを舞台に、男性中心の警察組織の中で息苦しさにもがきながらも、現在と25年前の事件に立ち向かう若き刑事カレン・ピリーを描く。

カレンを演じるのは『アウトランダー』でマーサリ役を演じたローレン・ライリー。脚本を手掛けるのは人気のBBCドラマ『ブラウン神父』のバンティ役でお馴染みのエマー・ケニー。また、主人公カレンの相棒をつとめるミント役は『セックス・エデュケーション』で話題のクリス・ジェンクスが務めている。

(海外ドラマNAVI)