目標を設定して取り組むことが、英語を学び直す近道だ

仕事でも家庭でも非常に忙しい40〜50代だが、英語を学び直すには本気で取り組む必要がある。漫然と勉強しても身に付かないので、目標を設定し年間の勉強計画を立てるべきだ。





3月27日発売の『週刊東洋経済』では、「中学レベルから学び直す40〜50代の英語術」を特集。40〜50代から始める英語の勉強計画や中学英語をベースにした理解を早める法則、TOEICの攻略法などを紹介している。

勉強計画を立てる際、中学レベルの英語力を問うTOEIC Bridge(以下、ブリッジ)での高得点を目標にするのもよい。このテストで8割程度を取れれば、英語の基礎力が身に付いていることになる。

具体的な計画の立て方や勉強法について、3人の専門家に話を聞いた。名古屋外国語大学教授、京都大学名誉教授で「意味順」式メソッド提唱者の田地野彰氏、東洋英和女学院大学教授で広い世代への指導経験を持つ高橋基治氏、オンライン学習サービス「スタディサプリ」をはじめ、英語の幅広い分野でカリスマ的人気を誇る英語講師の関正生氏だ。

2通りの最強計画

まずここでは、ブリッジに向けての準備期間を1年間とみて年間計画を立てた。単語・文法から始めて順番に仕上げる「最強計画1」、3カ月のサイクルを設け英語を習慣化する「最強計画2」の2通りを紹介する。大人の場合は「その方法が自分に合っているか」のフィーリングが勉強のモチベーションを左右する。2つのパターンのうち、自分に合いそうなほうを選ぶとよい。

1の勉強計画を勧めるのは関氏である。「単語・文法・リーディング・リスニングの4つの技能があるが、すべてをやろうとするのは大変。勉強しても思うように伸びないのでやる気を失ってしまう。コツは『満遍なくやらない』ことだ。最初の4カ月で基本となる単語・文法をみっちり勉強する。そうすればリスニングの勉強を開始したときリスニングに集中できるし、文法の力でリスニングを補うことができる」(関氏)。

最低1時間、できれば毎日やったほうがよい。今まで英語なしに過ごしてきた社会人にとって、英語を学ぶ切実さは薄い。だからこそ、腹をくくって取り組みたい。





教材は直感や好き嫌いで選ぶのがよく、合わなかったらどんどん変えてOKという。モチベーションの維持が重要だからだ。

丸暗記は効率が悪い

「丸暗記は効率が悪い。若い頃より暗記力が落ちているし、大人になって学び直しをする人は、学校英語で丸暗記をしようとして挫折しているはず。同じやり方ではうまくいかない。大人は理解力が発達している。理屈や文化背景などを納得しながら勉強すると覚えやすくなる」(関氏)

理屈を理解して覚えるやり方として、関氏は英会話表現でよく出てくる「Could be.(かもね)」を例に挙げる。can(できる)の過去形とbe動詞でなぜ「かもね」になるのか理解できないので、丸暗記することが多い。しかし実際にはきちんと理由があるという。

理解するには、まず、過去形として捉えるのをやめるのが重要。そもそもcanには「ありえる」の意があり、couldにも「(ひょっとしたら)〜することがありえる、かもしれない」の意味がある。「It could be true.」は直訳で「もしかしたら真実の可能性がある」の意に。さらにtrueやItが省略されたものが「It could be.」「Could be.」といったよく使われる表現となる。

一方、3カ月ごとのサイクルで英語を習慣化していくスケジュールを勧めるのは高橋氏だ。

「勉強を始める前にブリッジの公式ガイドブックの問題をざっとやってみて、自分の立ち位置を知るとよい。その後も勉強を続けながら3カ月置きに腕試しのために同じ問題集を解く。公式の問題集が英語力のバロメーターになり、同時に教科書としても使える。

ブリッジの問題は非常によくできており、基本的な英文法や日常生活で使う英語表現が豊富に出てくる。同じガイドブックを覚えるぐらいまで何度も繰り返しやり込むことで、いつの間にか英語力が身に付く」(高橋氏)

英語は日常生活で必要がないので、勉強してもすぐ忘れてしまう。身に付けるためには、とにかく英語との接触時間を増やすこと。少しでもよいので、毎日英語に触れるのが重要だ。

通勤時に見えたものを英訳し口の中で唱えてみたり、空中に英文を書いてみたりする。これを毎日続けるとよい。歯磨きと一緒で、やらないと気持ち悪いぐらいに習慣化してしまう。最初は忘れてしまうが、毎日似たような状況を英訳していくうち、自然と頭に浮かんでくるようになる。

映画のシナリオを教材に

そのほか、映画のシナリオを教材にするのもおすすめだという。映画のせりふはよく使われる英語表現の宝庫。繰り返し見ても飽きないぐらい好きな映画のシナリオを入手し、例えば「have」「get」など、知っている基本単語を選んでマーカーを引いてみる。どんな状況でどういう意味で使われるかがわかる。調べた表現は口に出したり、文字にして書くとよい。視覚だけでなく聴覚、触覚など複数の感覚を使って覚えることで頭に刻み込まれ、忘れにくくなる。





今はオンライン英会話も安価に受講できる。話すことを準備しておき、毎回違う人に同じ質問をする。人によって返ってくる答えが異なるので、いろいろな表現が覚えられる。「相手に通じた」という成功体験には強烈なインパクトがあり、覚えたことが頭にすり込まれる。モチベーションアップにもなる。「習慣化と小さな成功体験の積み重ねが、英語を自分のものにするポイントだ」(高橋氏)。





(圓岡 志麻 : フリーライター)