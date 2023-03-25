『ヒプノシスマイク』、テレビアニメ第2期制作決定！
テレビアニメ『ヒプノシスマイク』の第2期『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』Rhyme Anima ＋（ライムアニマ プラス）の制作決定が、本日3月25日開催の「AnimeJapan2023」にて発表された。
【動画】『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐ HPNM Hangout！ ＋」AnimeJapan2023出張編 DAY1
テレビアニメ「ヒプノシスマイク」第1期『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』Rhyme Animaは、2020年10月から12月に放送され、アニメならではのオリジナルストーリーやオリジナル楽曲、オリジナルキャラクターの登場などで放送後には関連ワードが常にSNSのトレンド入りを果たすなど、反響を呼んでいた。
制作決定が発表されたテレビアニメ第2期『ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐』Rhyme Anima ＋の続報は、4月15日・16日に東京・有明アリーナにて6ディビジョン18人の声優キャストと、中王区から小林ゆうとたかはし智秋が集結するライブ公演「ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐ 9th LIVE ≪ZERO OUT≫」で発表される予定。なお、本発表を行った「AnimeJapan2023」の「EVIL LINE RECORDS／Dazed」ブース開催ステージイベント、「ヒプノシスマイク‐Division Rap Battle‐ HPNM Hangout！ ＋」AnimeJapan2023出張編は、4月2日23時59分までアーカイブを配信中。