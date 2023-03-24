µÜÇ÷ÇîÇ·¡¡¥¬¡¼¥·¡¼Êìà²ÈÂðÁÜº÷á¤Ë»ýÏÀ¡Ö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¥¿¥Ö¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬£²£´ÆüÇÛ¿®¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÇ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡ÖµÜÇ÷ÇîÇ·¤Î¥µ¥³¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£Á°»²±¡µÄ°÷¤Î¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÆÂ²Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¼Â²È¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡Ö¤ª¤«¤ó¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡££·£·ºÐ¤Î¤ª¤«¤ó¤À¤±¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë´ªÊÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï¡Ö²ÈÂðÁÜº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¡©¡¡¶ä¹Ô¤È¤«Ä´¤Ù¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤À¤·¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÎ¾¿Æ¤È¤«¤Ë¼èºà¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¡£¤Ç¡¢¿Æ¤âÃÎ¤ë¥ï¥±¤¬¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤«¤Ð¤¦¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ë°ìÈÌ¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤Àº¿ÀÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥Ö¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£