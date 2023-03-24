¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦±Ê¸«Âç¸ã¡õ·ËÆóÍÕ¡¡¿·ÃµÄå¤òÄÉ²ÃÈ¯É½
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î±Ê¸«Âç¸ã¡Ê£³£³¡Ë¤È½÷ÀÍî¸ì²È¡¢·ËÆóÍÕ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡Ê¶âÍË¸å£±£±¡¦£±£·¡Ë¤Î¿·ÃµÄå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃµÄå¶É¤ËÁ´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤òÍ¥½¨¤ÊÃµÄå¤¿¤Á¤¬Ä´ºº¡¢²ò·è¤¹¤ë¡£
¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê£³£¶¡Ë¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¤Î¶¶ËÜÄ¾¡Ê£´£²¡Ë¤¬£³·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¡££´·î¤«¤é¿·ÃµÄå¤È¤·¤ÆÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡Ê£³£°¡Ë¤È¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ê£³£²¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¼ã¤¤£²¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¤È£Á£Â£Ã¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥³¥ó¥Ó¡£
ÆóÍÕ¤Ï£²£±Ç¯¤Ë¡Ö£Î£È£Ë¿·¿ÍÍî¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¡¢´ØÀ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñÅª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£½Ð±é¤¹¤ë´óÀÊ¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î½¸µÒÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¡ÖÂè£±£·²óÈË¾»ÄâÂç¾Þ¡×¤ò½÷À½é¡¢ÆþÌç¤«¤é£±£²Ç¯ÌÜ¤ÎºÇ¾¯¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£