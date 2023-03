今月3日に全米公開され、『ロッキー』『クリード』サーガ史上最大のオープニング成績(※Box Office Mojo調べ)を記録した最新作『クリード 過去の逆襲』(5月26日公開)。アドニス・クリード役で主演を務めるマイケル・B・ジョーダンが初監督に挑んだ本作でクリードに立ちはだかる、強敵デイム役を演じるのは、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)映画『アントマン&ワスプ クアントマニア』(2023年)に登場する“征服者”カーン役で圧巻の存在感を見せたジョナサン・メジャースだ。

【動画】映画『クリード 過去の逆襲』予告編

自身のルーツに向き合った『クリード チャンプを継ぐ男』(15年)と、父・子の2世代に渡る因縁を描いた『クリード 炎の宿敵』(19年)で、ロッキーのサポートを受けながら、数々の激戦を繰り広げ、チャンプとなったクリード。

最新作『クリード 過去の逆襲』では、栄光をつかんだクリードの前に、すべてを失ったムショ上がりの幼なじみデイムが現れる。実は、クリードには家族同然の仲間を宿敵に変える誰にも言えない過ちがあった。クリードとデイムはリング上で過去の因縁に決着をつけることになる。

シルベスター・スタローンからサーガを託されたマイケル・B・ジョーダンもMCUの映画『ブラックパンサー』(18年)で悪役エリック・キルモンガーを演じ、歴代ヴィランNo.1と絶賛され、一躍トップスターに上り詰めた。

ジョナサン・メジャースは、名門イェール大学在学中にキャリアをスタートさせ、最初に注目されたのは、オバマ元大統領が2019年のベスト作品に選んだ『ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ』。20年には、スパイク・リーの戦争ドラマ 『ザ・ファイブ・ブラッズ』(Netflix)でチャドウィック・ボーズマンと共演している。21年にはMCUのシリーズ『ロキ』に参戦。TVAの職員タイムキーパー/在り続ける者に起用された。『クアントマニア』で演じた征服者カーンは、今後のMCU作品にも登場することが決まっている。

そんな彼が鎧を脱ぎ捨て、本作では最強の敵デイムとして鍛え上げた身体一つで復讐を誓う最強の敵を体現。『ロッキー』&『クリード』サーガ史上最高記録更新に大きく貢献したと称賛されている。

