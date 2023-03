伝説のボクシング映画『ロッキー』。そのDNAを継承した『クリード』シリーズの最新作『クリード 過去の逆襲』より、初監督に挑んだマイケル・B・ジョーダンや敵役のジョナサン・メジャースら監督&キャストが作品について語ったコメントでつなぐ特別映像(圧倒の体験編)が公開された。

【動画】映画『クリード 過去の逆襲』特別映像&予告編

数々の死闘や因縁と、自身のアイデンティティを描き、世界中に興奮と感動を伝えてきた『ロッキー』『クリード』サーガ。自身のルーツに向き合った『クリード チャンプを継ぐ男』(2015年)と、父・子の2世代に渡る因縁を描いた『クリード 炎の宿敵』(19年)で、ロッキーのサポートを受けながら、数々の激戦を繰り広げてきたアドニス・クリード(演:マイケル・B・ジョーダン)。

シルベスター・スタローンからサーガを託されたマイケル・B・ジョーダンは『クリード チャンプを継ぐ男』で全米映画批評家協会賞の主演男優賞など数々の賞を受賞し、マーベル作品『ブラックパンサ―』では悪役エリック・キルモンガーが歴代ヴィランNo.1と絶賛され、一躍トップスターに上り詰めた。

そして、『クリード 過去の逆襲』で描かれるのは、ロッキーの魂を引き継ぎチャンプとなった彼が封印した“己の過去”。全てを失ったムショ上がりの幼なじみデイムが現れ、血と涙の壮絶な死闘を繰り広げることになる。

デイムを演じるのは『アントマン&ワスプ クアントマニア』で“征服者”カーン役で圧巻の存在感を見せたジョナサン・メジャース。本作では鎧を脱ぎ捨て、鍛え上げた己のボディで最強の敵を体現している。

解禁となった映像では、監督としてマイケル・B・ジョーダンが「インディペンデント映画もハリウッド大作も大好きだから、両方の要素を盛り込みたかった」と語り、「濃密だけど壮大なストーリーだ」とジョナサン・メジャースが続ける。メイキング映像に重ねて「高ぶる感情とボクシングのスペクタクルを描き、次のレベルにいけるようハードルを上げた」と監督が言葉を重ねる。

そして、リングに仁王立ちするジョナサン・メジャースが演じる幼なじみのデイムの姿が! クリードが封印したはずの“過去”を背負い、鍛え上げられた肉体で目の前の敵を睨みつける。「『クリード』は全作映画館で観ていた」と語るジョナサン・メジャースは「全てにおいて映画館で観るべきだ」と力を込める。

本作では、スポーツ映画で初めてIMAX認証デジタルカメラでの撮影も敢行。26分にも及ぶIMAXカメラ撮影による超ド級のファイトシーンが炸裂し、最高の音響がまるでリングサイドにいるかのような圧巻の臨場感を与える。クリードの妻ビアンカを演じたテッサ・トンプソンも「本当にリングの上に立っている様な気分になる」と目を輝かせる。

最後にマイケル・B・ジョーダンは「ファイト、アクション、全てにおいて大スクリーンで体験するにふさわしい。全ての人が映画館を出たときに“その場にいたようだ”と思って欲しい」と結んでいる。

今月3日に全米公開された同映画は、サーガ史上でも最大のヒットとなる5865万ドルの興行収入を記録し、世界興収でも1億ドル超えのオープニング成績を達成。15日現在で全世界1億8000万ドル越えを記録している(※Box Office Mojo調べ)。

