¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏº»á¡¡¡Ö¼óÁê¤ò»Ø¤µ¤¹¤Ê¡×¤È¥ä¥¸¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ìà°®¤ê·ýá¤ÇÂÐ¹³
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏº»á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î½¸Ãæ¿³µÄ¤Ç¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ë»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¼Ç¤Í×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎÌîÅÞ¤¬´ßÅÄ¼óÁê¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅÅ·âË¬Ìä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÁíÍý¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤â¤Á¤í¤ó´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï»ñÎÁ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ï¡ËÊÆ¹ñ¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢´ðÃÏ·úÀß¤âµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿ÀïÁè¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤â´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤ËÎÓË§Àµ³°Áê¤¬¡Ö°Ñ°÷¡Ê»³ËÜ»á¡Ë¤¬¼¨¤¹´Ö°ã¤Ã¤¿ÀïÁè¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡ÊÊÆ¹ñ¤È¤Î¡Ë»öÁ°¶¨µÄ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¥¤¥¨¥¹¡Ù¤Î»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤Î»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤«¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÁíÍý¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤ò´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¤³¤¦ÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£±£²Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢Îà»÷¤Î°ÂÊÝÍý·èµÄ¤Ë°ãÈ¿¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï°ÂÊÝÍý¤Î·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¹ñ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¹ÔÆ°¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂÅÅöÀ¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÅö³ºÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¤¬¹ñ¤Ï¡¢°ÂÊÝÍý·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼è¤é¤ì¤¿¡Ê³Æ¹ñ¤Î¡Ë¹ÔÆ°¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£ÂÅÅöÀ¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»³ËÜ»á¤Ï¡Öº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¡¼¤¿¤é¤Ê¿Í¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Á¤ã¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¡ÊÀ¯ÉÜ¡Ë¤¬¡ÊÆüËÜ¤ò¡Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤ÏÊÆ¹ñ¤Îµ¶¾ðÊó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢Ç§¼±¤ò²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡×¤ÈÁá¸ý¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ë»Ø¤ò¤µ¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤é¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¤Ë»Ø¤ò¤µ¤¹¤Ê¡×¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Èº£ÅÙ¤Ï¡Ö»Ø¤ò¤µ¤¹¤Ê¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï±¦¼ê¤Ç°®¤ê·ý¤ò¼¨¤·¡¢»²±¡°Ñ°÷²ñ¼¼¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Áµ¿¤ò½ª¤¨¤¿¡£