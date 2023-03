片山友希、岡宏明、山中聡、フィガロ・ツェン、『全ラ飯』追加キャストに決定 主題歌はSOMETIME’Sの「Do what you do ably」

片山友希、岡宏明、山中聡、フィガロ・ツェン、『全ラ飯』追加キャストに決定 主題歌はSOMETIME’Sの「Do what you do ably」