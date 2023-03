ドラマ『SMASH』がついにブロードウェイに！スピルバーグ監督「いいチームができている」

2012年から2シーズンにわたって米NBCで放送されたミュージカルドラマ『SMASH』(スマッシュ)。放送終了後の2015年には、作中で描かれた劇中劇「Bombshell」の舞台化プロジェクトが発表されたが、8年経った今、やっとブロードウェイデビューを果たせそうだ。米TV Lineらが報じている。

豪華なスタッフが集結!

プロデューサーのロバート・グリーンブラット(『シックス・フィート・アンダー』)、ニール・メロン(『SMASH』)、スティーブン・スピルバーグ(『ジュラシック・パーク』シリーズ)が3月22日(水)に発表したところによると『SMASH』が、ついに2024-25年シーズンにブロードウェイで開演されるという。

ブロードウェイ版では、トニー賞を5回受賞した演出家スーザン・ストローマン(『プロデューサーズ』)が指揮をとり、トニー賞とグラミー賞を受賞した作曲家デュオ、マーク・シェイマン(『最高の人生のつくり方』)とスコット・ウィットマン(『ヘアスプレー』)が本作のために20曲以上提供する予定。

また、『ザ・プロム』のボブ・マーティンと『ジャージー・ボーイズ』のリック・エリスが脚本を執筆し、同シリーズでエミー賞を受賞した振付師ジョシュア・ベルガスが舞台版でも再び振り付けを担当する。

「Bombshell」は、『SMASH』の中で作り上げられていくマリリン・モンローの半生を描くミュージカル。ドラマでも披露された「Let Me Be Your Star」を含む多くの楽曲がこのミュージカルでも使用され、舞台のためだけに書き下ろされた新曲も披露されるそうだ。また、ブロードウェイ版のストーリーは“「Bombshell」が完成するまでの悲惨で愉快な過程”を再び描くことになるが、プロデューサーによると、舞台版はドラマ版よりもより自由な変化が加わることになるとのこと。

スピルバーグはこの発表を受けてコメントを発表。「『SMASH』は私にとって身近で大切な作品であり、この作品にインスパイアされたミュージカルがいずれ舞台化されることを常に願っていました。10年以上前にプロデュースパートナーと始めた『SMASH』の旅を完成させることを楽しみにしています」

また、プロデューサーのグリーンブラットも 「シェイマンとウィットマンの素晴らしい音楽はブロードウェイにふさわしいと私たちは常に思っていました。そして、ミュージカル界最高の演出家の一人である比類なきスーザン・ストローマン、最高の脚本家、リック・エリスとボブ・マーティン、そしてドラマ版の振付師であるベルガスとのコラボレーションできることに、純粋にとても喜んでいます」と述べた。

2020年、キャストによるチャリティライブストリーミングが行われ、話題になっていた『SMASH』。合計32エピソードが製作されたドラマ版には、『SCORPION/スコーピオン』のキャサリン・マクフィー(カレン役)や『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』のメーガン・ヒルティ(アイヴィー役)、『ママさん刑事(デカ)ローラ・ダイアモンド』のデブラ・メッシング(ジュリア役)、『グッド・ワイフ』のクリスチャン・ボール(トム役)、『ジョン・ウィック:パラベラム』のアンジェリカ・ヒューストン(アイリーン役)、『ナッシュビル カントリーミュージックの聖地』のウィル・チェイス(マイケル役)、『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』のレスリー・オドム・Jr(サム役)、『13の理由』のブライアン・ダーシー・ジェームズ(フランク役)、『SUPERGIRL/スーパーガール』のジェレミー・ジョルダン(ジミー役)らが出演していた。

『SMASH』シーズン1〜2はHuluにて配信中。(海外ドラマNAVI)