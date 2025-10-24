¡Ú¤ª¤È¤Ê¤Î¥½¥íÉô¡ÛÀ¤ÅÄÃ«¡ÖµÊÃã mammal¡×¤Ç¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¡í¤Ò¤È¤êµÊÃã»þ´Ö¡í¤ò³Ú¤·¤à
À¤ÅÄÃ«¤Î½»Âð³¹¡¢ÆÍ¤Åö¤ê¤Ë¤¢¤ë±£¤ì²ÈÅª¤ÊµÊÃãÅ¹
À¤ÅÄÃ«Àþ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ¤ÅÄÃ«±Ø¤«¤éÊâ¤¯¤³¤È2Ê¬¡£ÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Î¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢¡ÖµÊÃã mammal¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÎÇò¤¤Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£Å¹Æâ¤ÏÅÚÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·¤¤òÃ¦¤®¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤é²¹¤«¤¤Æüº¹¤·¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤¯²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬4¤Ä¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÀÊ¤â¤Û¤É¤è¤¯´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âÁë¤Î³°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÉºÝ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÇÛÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È»ëÀþ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖµÊÃã mammal¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤´É×ºÊ¤¬±Ä¤àµÊÃãÅ¹¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ä¿´¤ËµÙÂ©¤òÍ¿¤¨¤ë"µÊÃã»þ´Ö"¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤´É×ºÊ¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
°ÊÁ°¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÀìÍÑµÊÃãÅ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤¤¤ªÆó¿Í¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È2Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥í¤ª¤¹¤¹¤á Point
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤´É×ºÊ¤¬¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿µ¨Àá¤Î¤ª²Ö¤ä¡¢¹¥¤¤Êºî²È¤µ¤ó¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
»þÀÞ¤ªÅ¹¤Î²£¤òÄÌ¤ëÀ¤ÅÄÃ«Àþ¤Î²»¤È¡¢¾®¤µ¤¯Î®¤ì¤ëBGM¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¡ÖµÊÃã mammal C¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
º£²óÃíÊ¸¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÊÃã mammal C¥»¥Ã¥È¡×1800±ß¡£ 4¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥á¥¤¥ó¡¢µ¨Àá¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡¢ËÜÆü¤Î¥µ¥é¥À¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·Â¿¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¡¢ËÜÆü¤Î¥µ¥é¥À¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖµÊÃã mammal A¥»¥Ã¥È¡×1600±ß¤ä¡¢¥á¥¤¥ó¡¢µ¨Àá¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖµÊÃã mammal B¥»¥Ã¥È¡×1700±ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ÎÃíÊ¸¤Ç300±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¢µ¨Àá¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡¢¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âµÊÃãÅ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤´É×ºÊ¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤²¦Æ»¤ÎµÊÃãÅ¹¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¼«²ÈÀ½¡£ÍÎ¿©²°¤µ¤ó»ÅÎ©¤Æ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¡ª ÌÍ¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤¬¤Î¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª»®¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Êºî²È¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¡£¤ªÅ¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤ª»®¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥¹¡¼¥×¤Ïµ¨ÀáÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢¼èºà»þ¤Ï¡Ö¤«¤Ö¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥«¥Ö¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ý¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÂÎ¤ÎÃæ¤¬¤Û¤ï¤Ã¤È²¹¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼¢Ì£¿¼¤¤¤ªÌ£¡£¥ª¥ì¥¬¥Î¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Í»²¤Î¥ê¥Û゙¥ó¥µ¥é¥¿゙¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ÈÍ¥ÅüÀ±¥È¥Þ¥È¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥°¥ê¥ë¡¢²Ø»Ò¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥µ¥é¥À¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌîºÚ¤½¤Î¤â¤Î¤Î´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥½¥í¤ª¤¹¤¹¤á Point
¡ÖµÊÃã mammal C¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹ë²Ú¤µ¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼êºî¤ê¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È&¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¢ö ¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¿Íµ¤
º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¡×650±ß¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¡ÖµÊÃã mammal C¥»¥Ã¥È¡×¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥â¥« ¥¤¥ë¥¬¥Á¥ã¥Õ¥§¡×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÀäÉÊ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¡ý¡ª¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¡Ö¥â¥« ¥¤¥ë¥¬¥Á¥ã¥Õ¥§¡×¤È¤âÁêÀ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£´ä±ö¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ëµ¨Àá¤Î²ÌÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà»þ¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÀÞ´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÊÃã mammal¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¤ß¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¡£Å¹ÆâÍøÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤ÇÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¡¢Å¹Æâ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ª¼è¤êÃÖ¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
ÀÅ¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤ªÅ¹¡ÖµÊÃã mammal¡×¡£
¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤¿Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤äÂç¤¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î»ÈÍÑ¤Ï¹µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤â¤È¤Ç¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ë»Ç¤¦Á°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖINFO¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥½¥í Memo
¢£¼èºà»þ¤Î¥½¥íÎ¨¡§100¡ó¡Ê¿åÍËÆü12»þ¡Ë
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¡§¤Ò¤È¤ê¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¡¢¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤
Text¡õPhoto¡§»ÔÀî¤ß¤µ¤¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡Ë
