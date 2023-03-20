Âçºå¡¦¿áÅÄ¤Î¸òÈÖ½±·â¡¡¹âºÛ¤ÇµÕÅ¾ÌµºáÈ½·è
¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Î¸òÈÖ¤Ç2019Ç¯6·î¡¢·Ù»¡´±¤¬½±·â¤µ¤ì¤Æ·ý½Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀÈï¹ð¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âçºå¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¼£ÎÅÃæ¤À¤Ã¤¿Èï¹ð¤Î¸ÂÄêÅª¤Ê·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÇ§¤á¤ÆÄ¨Ìò12Ç¯¤È¤·¤¿1¿³¡¦ÂçºåÃÏºÛÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£µá·º¤ÏÄ¨Ìò13Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ¤Ç¿··¿¸òÈÖ¡¡¿¯Æþ¼Ô¤É¤¦ËÉ¤°¡©
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¡ÊÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤ËÈ¼¤¦¡Ë¸¸³Ð¤ä¸¸Ä°¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¹µÁÊ¿³¤Ç¤âÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú»³ËÜ¹¯²ð¡Û