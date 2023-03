¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥µ¥à¡¦¥Ë¡¼¥ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î·ì±Õ¥¬¥ó¤ò¸øÉ½

『ジュラシック・ワールド』シリーズなどで知られる俳優のサム・ニール(75)が、血液ガンのひとつ、血管免疫芽球性T細胞リンパ腫を患っていることを公表した。寛解したが、今後も化学治療を続けるという。

【写真】『ジュラシック・パーク』公開から28年 キャストたちの昔と今を見る

自叙伝『Did I Ever Tell You This?(原題)』のプロモーションのため、The Guardianのインタビューを受けたサムが明かしたもの。昨年3月に、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』のプロモーションを行っていた際、リンパ腺が腫れているのに気が付き、ステージ3の血管免疫芽球性T細胞リンパ腫と診断されたそうだ。

当初彼は化学療法を受けたものの上手くいかず、別の薬に切り替えた結果、この薬が効いたようだ。ガンは寛解しているが、この治療は今後も続けていくという。

サムは「死ぬことは怖くありませんが、でも煩わしいです。あと10年か20年くらい生きたいです。素敵なテラスを作りましたし、オリーヴやイトスギも植樹したので、大きくなるのが見たい。それに、僕には小さな孫がいます。彼らが成長する姿が見たいです。だけど死については、そこまで気にかけることはありません」と述べたという。

サムは昨年、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』でオリジナルキャストのローラ・ダーンやジェフ・ゴールドブラムらと共演。本作は世界で10億ドル(約1320億円)以上の興行収入を記録した。この後、『ビッグ・リトル・ライズ』や『ナイン・パーフェクト・ストレンジャーズ』の原作者として知られるリアーンモリアーティの小説をテレビドラマ化する『Apples Never Fall(原題)』で、アネット・べニングと共演することが分かっている。