Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2500ËüÉôÄ¶¡ª¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÅÁÀâÅª¼«ÅÁ¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢½é¤Î±Ç²è²½¡¡´ÆÆÄ¤ÏÈ¬·¿·Ç·²ð
¡¡Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤ÎÅÁÀâÅª¼«ÅÁ¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½é¤á¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¬·¿·Ç·²ð¤¬Ì³¤á¡¢º£Åß¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢¶â»Ò»ÖÄÅ»Þ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¿ÆÁ±Âç»È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë´é¤ò»ý¤Á¡¢Çî¼±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢º£¤â¤Ê¤ª¤½¤Î»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¹õÌøÅ°»Ò¡£
¡¡¸¶ºî¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹õÌø¤¬¡¢Ìó80Ç¯Á°¤ÎÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤ë¾¯¤·Á°¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼«ÅÁÅªÊª¸ì¡£²¿»ö¤Ë¤â¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¤ªÏÃ¹¥¤¤Ê¾®³Ø°ìÇ¯À¸¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ê¡á¹õÌøÅ°»Ò¡Ë¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤òÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Åìµþ¤Î¼«Í³¤¬µÖ¤Ë¼Âºß¤·¤¿¡ã¥È¥â¥¨³Ø±à¡ä¤ËÅ¾¹»¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¶¯Îõ¤Ê¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÄÀ¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¡£¤Þ¤ÀÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¶µ°é¤ò·Ç¤²¤¿¡ã¥È¥â¥¨³Ø±à¡ä¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹»É÷¤È¡¢²¸»Õ¤È¤Ê¤ë¾®ÎÓÀèÀ¸¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÃ¯¤â¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿ô¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡¡1981Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤âÃæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ê¤É20°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÖÂè5²óÏ©Ëµ¤ÎÀÐÊ¸³Ø¾Þ¡×¤ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¡Ö¥ä¥Ì¥·¥å¡¦¥³¥ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹ñÆâ³°¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½é¤á¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è²½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤â¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹õÌø¤Î¹Í¤¨¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÈ¬·¿·Ç·²ð¡Ê¡Ö·à¾ìÈÇ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Î±Ç²è²½¤ò¹õÌøËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¹õÌø¤ÏÅö½é¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë²¿ÅÙ¤âÀâÆÀ¤ò½Å¤Í¤¿È¬·´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¶ºî¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²÷Âú¡£¸¶ºî½ÐÈÇ¤«¤é40Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ´ñÀ×¤Î±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿±Ç²è¡Ø²ÏÆ¸¤Î¥¯¥¥¤È²ÆµÙ¤ß¡Ù¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡ØPUI PUI¥â¥ë¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿åºÌ²è¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¶â»Ò»ÖÄÅ»Þ¡Ê¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤Î±Ç²è²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤Î¹õÌø¤Ï¡Ö1981Ç¯¤Ë¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤«¤é±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë±ÇÁü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡Ä¾Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ã¤¤Êý¡¹¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤¬¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ïº£ÅßÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¸¶ºî¼Ô¡¦´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹õÌøÅ°»Ò¡Ê¸¶ºî¡Ë
1981Ç¯¤Ë¡ÖÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤ò½ñ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤«¤é±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ°Ê³°¤Î¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë±ÇÁü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡© ¤È»×¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡Ä¾Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ã¤¤Êý¡¹¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âËÜ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤¬¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬·¿·Ç·²ð¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡Ë
±Ç²è²½¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¡£¥·¥ê¥¢¤Ç¤Ï²½³ØÊ¼´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁêÌÏ¸¶¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Å¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤È»à¡×¡ÖÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡×¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Èº¹ÊÌ¡×¤Ê¤É¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÍºÊÛ¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ð¡¹¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡£¤³¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü²½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢º£¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¼Ò²ñ¤¬ÌÀ¤ë¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£