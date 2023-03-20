DAIGO¡¢2ºÐÌ¼¤òÅÜ¤ì¤º¡Ö¤á¡ª¡×¤¬¸Â³¦¡¡¿Æ¥Ð¥«È¯´ø¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSanrio English Master¡Ù¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£2ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÜ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤Ê¼ª¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎEddy¡õDAIGO
¡¡»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿DAIGO¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÜ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÅÜ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ¤Ç¡Ø¤á¡ª¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¿Æ¥Ð¥«¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö¡Ê¼þ¤ê¤Ë¡ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ª½Ð¤«¤±¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡ØSanrio English Master¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¶µ°é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡É»ö¶È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢0ºÐ¡Á8ºÐ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Î±Ñ¸ì¶µºà¡£¤¤ç¤¦20Æü¤è¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£