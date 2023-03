¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡ÙºÇ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿´ÏÄ¹6¿Í

『スター・トレック』の長い歴史を誇るフランチャイズでは、これまでに数多くの艦長が登場した。乗組員から熱い信頼を得ているジェームズ・T・カーク船長(ウィリアム・シャトナー)やジャン=リュック・ピカード(パトリック・スチュワート)が代表的だが、なかには物議を醸した人物もいる。米Screen Rantが、そんな艦長6人を選出しているので紹介する。

【関連記事】フィナーレは大満足!『スター・トレック:ピカード』パトリック・スチュワートらキャスト9名、仲の良さが溢れ出る独占インタビュー!



『スター・トレック:ピカード』シーズン3に初登場したリアム・ショウは、USSタイタンA号の艦長。彼は犯罪者でも規則を無視する悪人でもないが、彼はピカードとウィリアム・ライカー大尉(ジョナサン・フレイクス)に対して全く敬意を抱いておらず、すぐに視聴者から反感を買ってしまったことは容易に想像がつくだろう。ショウがピカードに敵意を抱いている理由はシーズン3第3話「17秒」で説明され、今も彼はピカードに深い恨みを抱いている。演じるのは、ドラマ版『12モンキーズ』のトッド・スタシュウィック。

『スター・トレック:ピカード』シーズン3を今すぐ見る!

But wait... there's more! #StarTrek #JellicoTrek #PiDay pic.twitter.com/eEmrVlK5A0



『新スター・トレック』シーズン6ではピカード艦長が、カーデシア人によって開発され、壊滅性を秘めた新兵器を調査するという危険な任務に挑んだ。宇宙艦隊は、USSエンタープライズD号の指揮をライカー中佐に任せるのではなく、カーデシア人を扱った経験が豊富な将校、エドワード・ジェリコ大尉に戦艦を託す。ピカードのような魅力と共感力が欠けているジェリコは、すぐに乗組員の感情を逆撫でし、ライカーとも激しく衝突した。人間関係で問題はあったものの、後にジェリコは捕えられていたピカードを救出し、最終的に艦長に昇進した。演じるのは、『ロボコップ』のロニー・コックス。



『スター・トレック:ディスカバリー』のガブリエル・ロルカはUSSディスカバリー号の艦長。当初、ロルカは連邦対クリンゴン戦争の影響に苦しむ人物として登場したが、後に彼がミラーユニバースからの難民で、テラン皇帝フィリッパ・ジョージャウ(ミシェル・ヨー)の打倒を目的としていることが明らかになる。最初、反乱軍のマイケル・バーナム(ソネクア・マーティン=グリーン)をディスカバリーの乗組員に迎えたのも、単に彼女が役に立つと考えたからだった。何かと物議を醸したロルカは、ジャージョウとその軍を攻撃した時、ジャージョウに刺殺されて呆気ない最期を遂げた。演じるのは、『ハリー・ポッター』シリーズのジェイソン・アイザックス。

Captain Benjamin Maxwell was right. #StarTrekPicard #StarTrekTNG pic.twitter.com/17OBHjtoHY



『新スター・トレック』に登場したベンジャミン・マックスウェルは、USSフェニックス号の艦長。彼は、カーデシア人が連邦との停戦協定後、新たに連邦に対して攻撃準備を行なっているという情報を入手し、独断でカーデシアの基地と戦艦二隻を破壊。この事件でおよそ700人のカーデシア人が亡くなったため、USSエンタープライズD号が介入のため派遣され、マクスウェルとピカードが衝突。ピカードは、新たに戦争を始めようとするマクスウェルの暴走を止めるべく、フェニックス号を撃沈すると脅し、結果的にマクスウェルは投降した。演じるのは、『24 TWENTY FOUR』のボブ・ガントン。



『スター・トレック/ヴォイジャー』のルドルフ・ランサムは、ノヴァ級科学宇宙船であるUSSエクイノックス号の艦長。飛行中にケアテイカーという存在によって危険なデルタ宇宙域に投げ込まれたエクイノックスは燃料不足に陥り、燃料として核生成生命体を採取することを決断する。これは艦隊のプロトコルに対する甚大な違反に当たり、その判断は、明らかにランサムの道徳観の欠如の表れだった。後にエクイノックス号は核生成生命体の報復に遭い、戦艦は撃沈。ランサムは戦艦と共に塵となった。演じるのは、『ダーク・エンジェル』のジョン・サヴェージ。

In honor of #BlackHistoryMonth, we salute @SonequaMG, who plays Commander Michael Burnham on #StarTrekDiscovery.

See more groundbreaking stars and shows

https://t.co/roAXbdLxtX#StarTrek #CBS #CBSStudios #CBSWatch #ParamountPlus pic.twitter.com/UG7dN1uncn

- WATCH Magazine (@CBSWatch) February 3, 2021