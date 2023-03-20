¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡ÙºÇ¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿´ÏÄ¹6¿Í

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But wait... there's more! #StarTrek #JellicoTrek #PiDay pic.twitter.com/eEmrVlK5A0
- Captain Edward Jellico (@STDeltaShift) March 14, 2023
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Captain Benjamin Maxwell was right. #StarTrekPicard #StarTrekTNG pic.twitter.com/17OBHjtoHY
- Cory Rideout (@ghost0mega) February 8, 2020
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#AllStarTrek Captain Rudolph (Rudi) Ransom, played by John Savage. pic.twitter.com/BpdqVKGqOn
- Stone Free (@Stonefree63) October 15, 2020
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In honor of #BlackHistoryMonth, we salute @SonequaMG, who plays Commander Michael Burnham on #StarTrekDiscovery.
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- WATCH Magazine (@CBSWatch) February 3, 2021
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